Incendies dans l'Hérault : ce que l'on sait du pompier pyromane en quête d'"adrénaline", qui a avoué être à l'origine de plusieurs feux

Le pompier pyromane de l'Hérault a passé sa première nuit en prison, mis en examen jeudi 28 juillet pour destruction des forêt. Interpellé dans la nuit de mardi à mercredi, il risque 15 ans de prison et 15 000 euros d'amende. On fait le point sur ce que l'on sait.

>> "Des gens normaux à la violence contenue", "des hyperactifs"... Quel est le profil des pyromanes ?

Plusieurs départs de feux ces trois dernières années

L'homme de 37 ans, marié, père de 2 enfants, a été interpellé mercredi 27 juillet dans l'Hérault. Selon le communiqué du procureur de la République de Montpellier, il reconnu devant les enquêteurs avoir provoqué plusieurs départs de feu ces derniers jours, voire même ces trois dernières années.

Son véhicule avait été repéré sur les lieux de plusieurs départs de feu les 21 et 26 juillet derniers.Le sapeur-pompier volontaire a expliqué "vouloir provoquer des interventions de sapeurs-pompiers afin de s'extraire d'un cadre familial oppressant", de bénéficier de "reconnaissance sociale", mais aussi en raison de "l'adrénaline" provoquée par ces feux.

Dans l’Hérault, un sapeur-pompier volontaire reconnaît avoir provoqué depuis trois ans plusieurs incendies autour de son domicile à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. L’homme cherchait à déclencher des interventions. La journaliste Claire Vérove a recueilli des réactions dans le village. (FRANCE 3)

Pompier volontaire, forestier, élu et pyromane

Il y avait bien des soupçons à Saint-Jean-de-la-Blaquière autour de l'action d'un pompier pyromane avec ces départs de feu, toujours bien calculés, par grand vent, sur des secteurs vulnérables. Mais personne n'imaginait l'action d'un enfant du pays. D'ailleurs, l'homme de 37 ans mis en cause était pleinement investi dans la vie de sa commune. Habitant de Saint-Jean-de-la-Blaquière depuis toujours, il est pompier volontaire depuis 20 ans. Ancien président de l'amicale des pompiers, il exerçait le métier de forestier sapeur et est aussi conseiller municipal de sa commune, en charge des festivités. Il a été suspendu à titre conservatoire par les pompiers de l'Hérault.

Dans une interview donnée l'an passé au site "Le journal toulousain", l'homme racontait comment il passait ses journée à debroussailler, élaguer les bords de route pour limiter les départs de feu, pointant du doigt le réchauffement climatique. À la question "Quel conseil donnez vous aux sapeurs-pompiers ?", il avait répondu : "C'est un métier de passion. Nous sommes guidés par l'adrénaline et l'envie de sauver notre nature."

"On est tous accros. Il y en a même parfois qui disent qu'on est fous." Le pompier pyromane de l'Hérault dans une interview au Journal toulousain

Sur place, le choc, la consternation et la colère

Dans la caserne de Saint-Jean où il travaille, les pompiers interrogés par France Bleu Hérault se disent sous le choc et expliquent ressentir un sentiment de "trahison". Une cellule psychologique y a été mise en place. La hiérarchie affirme que le suspect ne présentait aucun signe de trouble psychiatrique.

Le maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière, Bernard Jannich, lui-même ancien pompier professionnel du Sdis, est "très en colère et consterné", a-t-il déclaré au micro de France Bleu Hérault. "On ne soupçonnait pas du tout ce garçon. Un pyromane, c'est un garçon isolé qui a des pulsions et qui est malade." Il met aussi en garde contre de possibles amalgames : "Je veux bien qu'on le classe sapeur-pompier, forestier, élu, c'est normal. Mais il y a 3 500 pompiers dans l'Hérault et il y a un cas." À noter que cet homme n'est pas mis en cause dans l'important incendie qui s'est propagé dans le secteur de Gignac le 26 juillet et qui a été "fixé" le lendemain.