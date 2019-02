Voici les gestes à faire en cas d'incendie chez vous

Un incendie a fait au moins dix morts et une trentaine de blessés, dans la nuit de lundi à mardi, dans le 16e arrondissement de Paris. En cas de départ de feu, quelques gestes et bons réflexes peuvent permettre d'éviter le pire.

Nouvel incendie meurtrier à Paris. Au moins dix personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées dans un violent incendie survenu dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 février, dans le 16e arrondissement de la capitale. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs.

>> RECIT. "Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger" : mardi, en pleine nuit, un incendie ravage un immeuble de la rue Erlanger, à Paris

Chaque situation est particulière, comme chaque maison ou chaque habitation. Mais il existe des conseils d'ordre général à garder en tête. Franceinfo détaille les gestes à faire en cas d'incendie chez soi ou dans son immeuble.

Tentez d'éteindre le feu (dès qu'il se déclare)

Si le feu se déclare chez vous, tentez de l'éteindre le plus rapidement possible. "Voilà ce qu'on dit : première minute, un verre d'eau. Deuxième minute, un seau d'eau. Troisième minute, une tonne d'eau", expose un commandant des sapeurs-pompiers auprès de franceinfo, rappelant les besoins en eau pour combattre un début d'incendie.

"La notion de rapidité est essentielle, insiste-t-il. Si vous avez un appareil électrique qui s'enflamme, vous le débranchez, vous le mettez sur votre balcon, et il va finir de se consumer rapidement. Si vous intervenez trop tard, le feu peut se propager aux objets alentour, comme des chaises ou un canapé, et ça va être beaucoup plus difficile", illustre ce gradé.

Appelez les pompiers

Si vous êtes témoin d'un incendie près de chez vous ou chez un voisin, prévenez les pompiers sans attendre. Si vous êtes directement concerné, dans la mesure du possible, appelez-les lorsque vous êtes en lieu sûr et dès que vous le pouvez. Objectif : permettre aux pompiers d'être sur les lieux et d'intervenir le plus rapidement possible.

Pour les joindre, vous pouvez composer le 18 ou le 112 (ou le 114 pour les sourds et malentendants) depuis n'importe quel téléphone. Le 112, numéro d'urgence gratuit partout en Europe, permet de joindre les services de secours de votre département. "Lorsque vous voulez passer un appel d'urgence, il n'est pas nécessaire de connaître le code PIN du téléphone avec lequel vous appelez : vous pouvez taper le 112 à la place de ce code et appuyer sur la touche verte, ou directement sélectionner l'option 'appel d'urgence' qui s'affiche sur votre téléphone", explique le site Numerama, spécialisé dans les nouvelles technologies.

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, le commandant des sapeurs-pompiers contacté par franceinfo encourage les particuliers à s'équiper d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf). "Ils sont obligatoires depuis 2014 mais il n'y a pas de sanctions si on n'est pas équipé", rappelle-t-il. Il souhaite que les autorités accentuent davantage sur ce dispositif "stratégique", qui permet de sauver des vies : "Dernièrement, un jeune homme dormait dans une chambre sans fenêtre. Il y a eu le feu dans son salon, le détecteur de fumée a sonné, l'a réveillé et il a pu s'échapper. Sans cet appareil, il serait mort dans son sommeil."

Si vous pouvez sortir de chez vous, faites-le

"Si un incendie se déclare chez vous : RESTEZ CALME !", écrit en lettres capitales le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Maine-et-Loire. "Donnez l'alerte et faites sortir tout le monde, poursuit-il. Ne perdez pas de temps à habiller les enfants, enroulez-les plutôt dans leur couverture s'il fait froid" , conseille-t-il. Une fois que vous avez commencé à évacuer les lieux, ne revenez pas sur vos pas.

Fermez les portes

En quittant votre logement ou votre immeuble, prenez soin de bien fermer "toutes les portes derrière vous", rappelle expressément le Sdis d'Ille-et-Vilaine.

"Fermer les portes, c'est capital pour que le feu reste cloisonné dans un milieu restreint, juge le commandant des sapeurs-pompiers contacté par franceinfo. Si malheureusement vous laissez les portes ouvertes, les flammes et les gaz de combustion vont se propager à l'ensemble de l'étage ou aux appartements voisins."

Si vous ne pouvez pas sortir de chez vous en évitant les fumées, restez calfeutré

Si vous habitez dans un immeuble et que les flammes et la fumée ont gagné les parties communes, restez chez vous. S'il y a un ascenseur dans votre immeuble, ne l'empruntez surtout pas. "Il va y avoir une coupure électrique, on va rester bloqué dans l'ascenseur et mourir intoxiqué par les fumées", décrit auprès de franceinfo le commandant des sapeurs-pompiers.

"Là où il y a de la fumée, il ne faut pas aller", conseillent fermement les sapeurs-pompiers de France sur leur site internet. Les fumées "contiennent de nombreuses substances mortelles comme le cyanure ou le monoxyde de carbone, qui pourraient provoquer la mort en quelques instants seulement", expliquent les pompiers de Paris dans cette vidéo.

"Dans les incendies, les gens meurent à cause des fumées, insiste le commandant des pompiers contacté par franceinfo. Ils sont intoxiqués, ils perdent complètement leurs repères dans le temps et dans l'espace." Il raconte que certaines personnes sont si désorientées qu'elles se perdent dans leur propre domicile et peuvent se retrouver bloquées dans des placards à balais.

Ensuite, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans éviter les fumées, fermez toutes les portes, placez des linges humides au bas de la porte palière de votre domicile et retranchez-vous dans une pièce qui dispose d'une fenêtre pour pouvoir signaler votre présence lors de l'arrivée des secours.

Lorsqu'on se trouve dans une pièce enfumée, les pompiers conseillent de mettre un mouchoir sur son nez et de se baisser car l'air frais se trouve près du sol.