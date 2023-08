Incendie dans les Pyrénées-Orientales : Un feu "comme nous n’en avons jamais vu", selon le maire de Saint-André

Des maisons et trois campings ont été évacués ce lundi soir, un incendie est en cours près d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales.

Un incendie s'est déclaré vers 17 heures, lundi 14 août, entre les communes de Saint-André et Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, rapporte France Bleu Roussillon. Une "situation tendue" selon les pompiers des Pyrénées-Orientales, qui ont demandé des renforts extra-départementaux. Trois campings ont été évacués, tout comme des maisons ou l'Intermarché de Saint-André. 300 hectares ont été parcourus, pas de victime identifiée selon la préfecture.

13 avions, trois hélicoptères et 500 pompiers sont sur place, selon le ministre de l'Intérieur qui parle sur X (anciennement Twitter) d'"un incendie d'une grande violence". Gérald Darmanin "appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance. Des moyens importants sont engagés : 13 avions, 3 hélicoptères et plus de 500 sapeurs-pompiers".

Le gymnase de Saint-André ouvert pour accueillir les habitants évacués

"On fait face à un incendie comme nous n’en avons jamais vu", a déclaré dans la soirée lundi 14 août, sur France Bleu Roussillon, le maire de Saint-André, Samuel Moli. "C'est une situation qui est catastrophique", ajoute-t-il. "Il y a des évacuations en cours", a expliqué le maire. "Notre commune est durement touchée, et il y a beaucoup de dégâts", même si "il faut encore évaluer les dégâts".

"Il ne faut pas que les gens essayent de traverser le village", a également appelé Samuel Moli, qui a lui-même sa maison touchée par les flammes. "Le gymnase de Saint-André est ouvert, on accueille les gens avec un rafraichissement. On va essayer de trouver des lits. On va tout faire pour gérer cette crise".