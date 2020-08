Incendie dans les Bouches-du-Rhône : "C'est notre second incendie d'ampleur en vingt jours", s'attriste le maire de Port-de-Bouc

Des habitations ont brûlé, ajoute l'élu qui évoque une situation "traumatisante" pour les habitants.

"C'est notre second incendie d'ampleur en vingt jours, c'est catastrophique même apocalyptique à certains endroits", a déploré mardi 25 août sur France Bleu Provence Laurent Belsola, maire de Port-de-Bouc, l'une des communes touchées par un violent incendie survenu lundi à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille. Les flammes ont parcouru 500 hectares, dont 300 hectares ont été détruits. "Quelques maisons ont été touchées, quelques habitations ont brûlé", a détaillé l'édile. Il a rappelé que du 4 au 5 août, sa commune a été frappée par un autre incendie, qui avait brûlé à Port-de-Bouc "130 hectares" ainsi que des "hangars dans une zone industrielle".

"Des paysages lunaires, la faune massacrée"

L'incendie de lundi, "sorti de forêt, est arrivé sur des habitations, sur des lotissements donc c'est un traumatisme pour la population", selon Laurent Belsola. Ces habitants ont "de nouveau vu leur jardin, leur maison" menacés par les flammes, "tout est parti pour certains, donc c'est très traumatisant". "Cela défigure notre ville, nous avons des paysages lunaires, la faune est massacrée", a décrit le maire de Port-de-Bouc. Laurent Belsola a assuré qu"il "va falloir qu'on se reconstruise".

On a l'habitude à Port-de-Bouc de se battre, de se relever, mais là j'avoue que ces deux gros incendies en vingt jours nous font très très mal. Laurent Belsola, maireà France Bleu

Pour lutter contre les flammes, l'élu mise notamment sur la prévention auprès des populations, notamment en les sensibilisant sur le débroussaillage. "Nous faisons des rappels lorsqu'il y a des personnes imprudentes", mais "après les deux incendies que nous avons subis, on va faire très attention maintenant, et on sera beaucoup moins permissible", a-t-il prévenu.

"Les dégâts sont importants pour nos collines et notre patrimoine", a précisé sur France Bleu Provence Vincent Goyer, maire de Saint-Mitre-les-Remparts, une autre commune touchée par ce violent incendie. "Le site archéologique de Saint-Blaise a été touché et on déplore une habitation brûlée, un couple qui habitait à l'écart qui a été relogé", a assuré Vincent Goyer. Il n'y a "pas de dégâts supplémentaires" à signaler pour cette commune, selon l'élu. Le maire de Saint-Mitre-les-Remparts a indiqué qu'un point aérien se fera en début de journée, "pour voir si on fait intervenir les Canadair, mais on aura sans doute des hélicoptères qui vont venir en renfort des pompiers".