Incendie dans les Bouches-du-Rhône : le feu est désormais fixé, 450 hectares de végétation sont partis en fumée

900 pompiers sont toujours mobilisés mardi matin, entre Istres et Martigues pour surveiller tout nouveau départ de feu.

Les pompiers sont toujours mobilisés dans les Bouches-du-Rhône. Un important incendie s'est déclaré à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, lundi 24 août, entre Istres et Martigues. "Le feu n'est pas éteint, il a été fixé dans la nuit", a indiqué le lieutenant-colonel Nicolas Faure sur France Bleu Provence. Plus de 450 hectares ont été brûlés, selon le Service d'incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône.

Quelque 1 300 pompiers ont été mobilisés lundi. Ces derniers sont restés sur place toute la nuit pour des "opérations de noyage qui vont se poursuivre toute la journée afin de sécuriser les lisières, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reprise de feux", a ajouté le lieutenant-colonel Nicolas Faure. Neuf cents pompiers sont toujours présents mardi matin pour surveiller un éventuel nouveau départ de feu.

Huit blessés légers

Des habitants ont dû être évacués lundi par précaution, le feu passant parfois près de zones urbanisées. Les résidents d'une maison de retraite ont ainsi été confinés par mesure de précaution. Des gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes évacuées à Istres, Martigues et Port-de-Bouc. Ces dernières ont pu regagner leur domicile dans la nuit.

Par ailleurs, six pompiers ont été légèrement blessés ou incommodés dans les opérations, comme deux autres personnes, dont une femme enceinte. L'ensemble des 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont placés depuis ce week-end en "risque incendie très élevé" en raison de la chaleur et du vent, ce qui signifie notamment une interdiction d'accès pour le public.