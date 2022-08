Incendie dans les Alpilles : un suspect interpellé

Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé lundi 22 août, suspecté d'avoir déclenché l'incendie du massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône, rapporte France Bleu Provence mardi 23 août. Ce sont des témoins qui ont d'abord remarqué un individu au comportement suspect, précise France Bleu. Placé en garde à vue, il a été transféré en hôpital psychiatrique.

Le feu est fixé

Le feu, qui s'est déclenché près de la commune d'Aureille, a été fixé mardi. 117 hectares de végétation ont brûlé. Le travail de surveillance des points chauds doit encore durer plusieurs jours.

600 pompiers et 200 engins ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie. Selon le SDIS13, des effectifs sont venus en renfort des départements limitrophes du Var, du Vaucluse et de l’Hérault. D’importants moyens aériens ont aussi été déployés : huit Canadair, trois Dash et plusieurs hélicoptères bombardiers d'eau. Le feu n'a fait aucun blessé et aucun dégât sur des bâtiments. Le massif des Alpilles était classé rouge lundi 22 août en raison du risque élevé d'incendies à cause de la sécheresse et du mistral.