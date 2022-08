Bouches-du-Rhône : départ de feu virulent dans les Alpilles, 600 pompiers mobilisés

Un incendie a parcouru 125 hectares de broussaille et d'arbustes lundi 22 août en plein cœur du massif des Alpilles, indiquent les pompiers des Bouches-du-Rhône sur France Bleu Provence. D’après leur communiqué, 600 pompiers et 160 véhicules sont mobilisés : selon le SDIS13, des effectifs sont venus en renfort des départements limitrophes du Var, du Vaucluse et de l’Hérault. D’importants moyens aériens sont aussi déployés : huit Canadair, trois Dash et plusieurs hélicoptères bombardiers d'eau. Le feu n’est pour le moment pas fixé.

#Feuxdeforet | Ce mardi 23 août ⤵️

4⃣ massifs : Montagnette, Rougadou, Alpilles, Chambremont sont fermés

Les 2⃣1⃣ autres sont en #vigilancejaune, les travaux sont interdits après 13h.



⚠️ Incendie toujours en cours dans le massif des Alpilles, soyez vigilants ! pic.twitter.com/lsXXqRKJ0H — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) August 22, 2022

L'incendie s'est déclaré vers 16h entre Aureille et Eyguières. Aucune habitation n'est pour l'instant menacée. Les flammes sont attisées par un vent "assez violent", avec des rafales à 90 km/h, selon les pompiers. Le massif des Alpilles était classé rouge lundi 22 août en raison du risque élevé d'incendies à cause de la sécheresse et du mistral.