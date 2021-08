Incendie dans le Var : le feu est "fixé" mais pas maîtrisé, annonce le préfet

Le violent incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez depuis lundi est désormais "fixé mais il n'est pas maîtrisé", a assuré le préfet du Var, Evence Richard, vendredi 20 août en conférence de presse. "'Fixé' veut dire que la tête du feu n'avance plus, mais il n'est pas éteint", a précisé le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Var, le colonel Eric Grohin.

Le préfet du Var a donc invité à la prudence, "puisqu'on nous annonce des conditions météorologiques qui vont se dégrader à partir de demain après-midi, ce qui doit nous conduire à être extrêmement vigilants". Selon Evence Richard, "on ne peut pas exclure de nouveaux départs de feu".

Deux personnes sont mortes et 26 blessés légers

L'incendie a déjà brûlé "autour de 7 100 hectares" dans le massif des Maures. Le Var étant en situation de grande sécheresse, "les jours qui viennent peuvent être cause de problèmes", a prévenu aussi le colonel des pompiers du Var, Eric Grohin. Le dispositif sur place, les moyens humains et aériens, seront conséquents ce week-end encore.

Le bilan humain, lui, n'a pas évolué : deux personnes sont mortes et 26 blessés légers, dont sept pompiers, sont à déplorer, a confirmé le préfet. L'enquête sur l'origine du feu est en cours : "On sait d'où il est parti et on est toujours en train de travailler pour savoir quelle en est la cause exacte."