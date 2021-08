Incendie dans le Var : "J'ai l'impression de subir en direct les conséquences du réchauffement climatique", s'attriste le maire du Cannet-des-Maures

La situation sur le front des incendies dans le Var est "en voie d'amélioration" selon Jean-Luc Longour. Le maire du Cannet-des-Maures fait un constat "indéniable" : "les états de sécheresse sont de plus en plus importants" dans sa région.

"La situation est quand même nettemement en voie d'amélioration", a déclaré mercredi 18 août au soir sur franceinfo Jean-Luc Longour, maire du Cannet-des-Maures, commune touchée par le violent incendie dans le Var, qui a parcouru plus de 7 000 hectares dans le Var depuis lundi soir.

"Sur ce côté nord de la commune, la situation est presque stable", a ajouté le maire. "Comme il y a eu des reprises de feu tout l'après midi, on redoute qu'il y en ait pendant la nuit. Mais nous avons la chance d'avoir la température qui a un peu baissé et surtout, le vent est tombé."

"J'ai l'impression de subir en direct les conséquences du réchauffement climatique", a déploré le maire. "C'est indéniable. Les températures d'année en année sont de plus en plus élevées, les états de sécheresse sont de plus en plus importants."

"Le feu était fou", a enfin décrit Jean-Luc Longour. "Il a fait ce qu'il a voulu. Ce feu allait à une vitesse de 4 km/h, parfois des pointes à 8 km/h. Nous étions impuissants."