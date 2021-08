DIRECT. Incendies : plus de 1 100 pompiers mobilisés dans le Var où le feu progresse toujours

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: Les incendies sont non seulement plus intenses, mais ils touchent aussi une zone plus étendue, comme le montre la carte animée ci-dessous. Si d'ordinaire les territoires les plus en danger sont le massif aquitain et les forêts méditerranéennes, le risque remonte petit à petit vers le nord. Avec mon collègue Noé Bauduin, nous vous en disons plus dans cet article.









: En 2019, ce sont 15 000 hectares de forêt qui ont brûlé en France, soit l'équivalent de 21 000 terrains de football. Ce chiffre alarmant pourrait bien encore grimper à cause du changement climatique. Baisse de la pluviométrie, sécheresses plus fréquentes, canicules à répétition... Depuis 2006, le nombre de feux annuels a certes peu évolué grâce à l'amélioration des moyens de lutte, mais la surface brûlée a, elle, augmenté jusqu'à atteindre plus de 23 000 hectares brûlés en 2017.









: Des flammes et de la végétation calcinée le long de la route des vacances, de la fumée dans le ciel bleu azur, des Canadair qui siphonnent la mer tout près des plages... Le tableau est tristement habituel, l'été. Depuis quelques jours, il décrit les abords de Gonfaron, dans le Var.











: L'incendie qui fait rage depuis deux jours dans le Var fait la une de plusieurs quotidiens ce matin, notamment dans la région. Les flammes ont parcouru plus de 7 000 hectares.

















: La préfecture du Var annonce ce matin que 70 pompiers venus de la Drôme et de l'Ardèche renforcent les effectifs mobilisés contre ce feu de forêt, soit plus de 1 100 pompiers au total. Neuf routes départementales restent fermées, et les déplacements entre Bormes-les-Mimosas et Saint-Tropez sont très fortement déconseillés.

: Quelques personnes ont été évacuées hier soir à La Garde-Freinet (Var), en marge de l'incendie dans le massif des Maures. Au total, près de 7 000 personnes se trouvent actuellement dans les structures d'hébergement d'urgence.

: Bonjour . J'ai une bonne nouvelle : l'autoroute A9 a rouvert dans les deux sens dans l'Aude. La préfecture l'a annoncé peu avant 23 heures hier. L'incendie de Peyriac-sur-Mer est maîtrisé.

: Bonjour, pour le feu au sud de Narbonne, l’autoroute A9 est-elle toujours coupée ? Merci.

: Le feu de forêt dans le massif des Maures (Var) progresse moins vite ce matin, car le vent a faibli. Mais il n'est pas fixé pour le moment, explique la préfecture à France Bleu Provence.

: Commençons par faire le point sur l'actualité de ces dernières heures :



Près de 1 900 pompiers sont toujours mobilisés sur trois fronts, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var), près de Narbonne (Aude) et à Beaumes-de-Venise (Vaucluse). L'incendie le plus important a lieu dans le Var, où les flammes ont parcouru 6 700 hectares depuis le massif des Maures.



