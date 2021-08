En images Incendie dans le Var : le massif des Maures ravagé par les flammes

Le feu, parti d'une aire d'autoroute, a déjà parcouru 6 000 hectares. Pour tenter de l'éteindre, quelque 800 pompiers et 120 gendarmes sont mobilisés.

Le massif des Maures est la proie des flammes. Dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, un violent feu de forêt a déjà parcouru 6 000 hectares, mardi 17 août, selon les pompiers du Var. La moitié de la réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée, d'après France Bleu Provence. Quelque 800 soldats du feu luttent contre le brasier, épaulés par des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau. Trois personnes ont été légèrement blessées et 19 intoxiquées. Un "bilan très provisoire", dressé par le préfet du Var sur France Bleu. Par précaution, environ 10 000 personnes, dont de nombreux touristes, ont été évacuées, selon la gendarmerie du Var. Franceinfo revient en images sur ce sinistre.

Des flammes poussées par le vent

Le feu s'est déclaré lundi, peu avant 18 heures, au niveau d'une aire d'autoroute sur l'A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de la ville côtière de Toulon.

Bientôt 21h , les avions de la @SecCivileFrance ont arrêté leurs rotations , les flammes attaquent le massif des maures #feu #var #incendie pic.twitter.com/h01wm64GxR — Quentin O. (@QuentinA_o) August 16, 2021

Les flammes progressent rapidement, attisées par les rafales de vent, dévorant toujours davantage de forêt.

Dans la soirée, les flammes se rapprochent des zones d'habitations. D'importants nuages de fumée sont visibles depuis les villages de Gonfaron, Cavalaire ou encore Cogolin. A la nuit tombée, Stephan Gady, maire de La Môle, publie une vidéo tournée au milieu des flammes. "Je suis actuellement en intervention, explique l'élu, face caméra. Nous sommes totalement encerclés par le feu et nous n'avons aucun moyen de regagner La Môle pour le moment."

Les vacanciers évacués de leurs campings

Par sécurité, plusieurs milliers de personnes sont évacuées ou invitées à rejoindre des zones d'hébergement. Plusieurs campings sont évacués, fait savoir la préfecture du Var, qui demande aux automobilistes "de ne pas encombrer les routes autour du golfe de Saint-Tropez", afin de laisser travailler les secours.

A Bormes-les-Mimosas, plus de 1 200 personnes évacuées des campings de Grimaud et de La Môle sont hébergées dans un gymnase, rapporte mardi matin le maire de la commune, François Arizzi, sur la page Facebook de sa ville.

La réserve naturelle dévastée

Si le bilan n'est encore que provisoire, il est déjà dramatique pour la biodiversité locale. "La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié", a déclaré, mardi à l'AFP, Concha Agero, directrice adjointe de l'Office français de la biodiversité. "C'est une catastrophe, car c'est un des derniers spots abritant la tortue d'Hermann, explique-t-elle. On espère que, comme lors de précédents feux, elle s'est enfouie sous terre et que certaines ne sont que partiellement brûlées." Le reptile, aussi appelé "la tortue des Maures", est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées. Cette tortue ne vit en France qu'en Corse et dans le Var, où sa population est estimée à 15 000 individus, dont 10 000 sur la seule réserve.

Un camion de pompier stationne près de Gonfaron (Var), pour lutter contre un incendie, le 17 août 2021. (NICOLAS TUCAT / AFP)

La situation pourrait encore empirer. Les pompiers redoutent que les températures élevées et le mistral n'aggravent un peu plus la situation. "Les flammes ont progressé à 4 km/heure alors qu'habituellement, c’est 1 km/heure", observaient mardi matin les soldats du feu. Il pourrait s'agir du pire feu de forêt depuis celui de 2003. Il y a dix-huit ans, rapportait Le Monde, plus de 20 000 hectares étaient partis en fumée pendant la saison estivale dans le Var.