Incendie dans le Var : un homme d'une cinquantaine d'années retrouvé mort à son domicile

Une enquête est ouverte pour rechercher les causes du décès.

Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort à son domicile après le passage de l'incendie à Grimaud, dans le Var, indique France Bleu Provence. Une enquête est ouverte pour rechercher les causes du décès, précise le procureur de Draguignan.

La préfecture du Var fait également état de 22 personnes légèrement blessées, dont 19 pour intoxication. D'autre part, les services des sapeurs-pompiers comptent cinq blessés légers.

>> Suivez en direct la situation dans le Var en proie aux flammes.

L'incendie qui a débuté lundi 16 août dans le Var a parcouru quelque 7 000 hectares, en brûlant quelque 5 000. Plus de 1 100 pompiers sont mobilisés et d'importants moyens aériens sont mis en œuvre. Pas moins de 7 000 personnes ont passé la nuit dans les 15 centres d'accueil mis en place sur les communes de Bormes-les-Mimosas, Cavalaire, Cogolin, La Croix-Valmer, Grimaud, Le Lavandou et Sainte-Maxime.

"On comprend l'inquiétude de ces personnes, riverains ou touristes, mais il serait prématuré et dangereux que les personnes évacuées tentent de regagner leur domicile", a indiqué mercredi 18 août au matin le commandant Delphine Vienco, officier communication des sapeurs-pompiers du Var, sans pouvoir préciser quand ces personnes pourront rentrer chez elles.