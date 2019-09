VIDEO. Les images de l'incendie d'une usine Seveso à Rouen

Un panache de fumée noire flotte au-dessus de Rouen (Seine-Maritime) après un spectaculaire incendie, jeudi 26 septembre, dans une usine Lubrizol classée Seveso à Rouen. Il n'a pas fait de victime, mais la préfecture a pris d'importantes mesures de protection des habitants. Franceinfo a compilé les premières images de cette catastrophe.

>> Rouen : ce que l'on sait de l'incendie dans l'usine Lubrizol, classée Seveso

Avant 3 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi 26 septembre, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de l'usine, située à environ 3 km du centre-ville et de la cathédrale de Rouen. L'usine, classée Seveso seuil haut, fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels. Un périmètre de 500 mètres autour du site a été évacué, et les quelques habitants de cette zone industrielle sont invités à rester chez eux, selon le préfet. Environ 200 pompiers sont présents sur les lieux pour faire face à un feu "complexe techniquement", d'après le préfet.

Le panache de fumée noire dégagé, lié à la présence "d'hydrocarbures", est "forcément anxiogène" mais les "premières analyses n'ont pas fait apparaître de toxicité aiguë sur les principales molécules que nous suivons, ce qui est plutôt rassurant", a déclaré le préfet de Normandie Pierre-André Durand.