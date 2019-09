Incendie de Rouen : le feu est "maîtrisé" mais il faudra "plusieurs jours pour en venir totalement à bout", prévient Castaner

Le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a pas de risque de sur-accident. Il indique tout de même que le panache de fumée, de 22 km de long et six de large, "porte en soi un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé".

La colonne de fumée au-dessus de l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime), le 26 septembre 2019. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)