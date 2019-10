Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : des taux de dioxines quatre fois supérieurs à la normale

Située à plus de 20 km de l'usine Lubrizol, la commune de Préaux (Seine-Maritime) a enregistré une concentration de dioxines dans l'air quatre fois supérieure à la normale le jour de l'incendie, jeudi 26 septembre. La maire du village, Anne-Marie Delafosse, se dit désemparée et a décrété des mesures de confinement. "Il nous faudrait des informations supplémentaires", réclame l'élue. Interrogée mercredi 9 octobre sur les risques sanitaires à long terme, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est montrée prudente. "Nous allons évidemment attendre les nouveaux prélèvements, mais je tiens quand même à dire que c'est plus important que la normale, mais cela reste dans les seuils admis de toxicité", a-t-elle rapporté.

Une attente insupportable pour les Rouennais

Les autorités assurent que les premières campagnes de prélèvements de dioxines dans les sols sont rassurantes, mais d'autres résultats sont à venir. Une attente insupportable pour les habitants de Rouen.

Le JT

Les autres sujets du JT