Incendie à l'usine Lubrizol : les citoyens se mobilisent pour avoir des réponses

Les habitants de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) ont été nombreux à prendre le départ d'une manifestation pour obtenir la vérité après l'incendie de l'usine Lubrizol. Plus de deux semaines après cet incendie, beaucoup s'interrogent sur le principe de précaution appliquée aux agriculteurs, mais pas aux riverains. La volonté de transparence affichée vendredi 11 octobre par le gouvernement est loin d'avoir convaincu l'opinion publique et les associations environnementales.

Nouvelle manifestation le 17 octobre prochain

Cette troisième manifestation a rassemblé près de 1 500 personnes déterminées à se rassembler sur la durée pour obtenir des réponses et des mesures concrètes. "Non seulement, la pollution on ne sait pas ce qu'elle sera d'ici vingt ans, et en plus, au niveau de l'industrie en France, on voit comment l'État réagit à savoir de manière minimale", lâche un manifestant. Les organisateurs appellent à nouveau les citoyens à se mobiliser le jeudi 17 octobre.