"Il faut prendre des mesures à la hauteur de ce que nous impose le changement climatique", prévient le porte-parole des sapeurs-pompiers

Inondations, glissements de terrain, feux de forêt... Les catastrophes naturelles étant amenées à se multiplier dans les prochaines années, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Geoffrey Casu, demande mercredi 20 juillet un réajustement des moyens : "Sans une remise à plat de notre organisation, nous risquons d'atteindre un point de rupture", prévient-il.

>> Suivez les dernières informations sur les incendies dans notre direct

Recruter 50 000 pompiers volontaires

Emmanuel Macron s'est rendu sur le lieu des incendies en Gironde ce mercredi et a plaidé pour "davantage d'avions bombardiers d'eau". De son côté, le porte-parole des pompiers demande à ce que le volet humain ne soit pas oublié, avec notamment le recrutement "le plus rapidement possible", de plus de 50 000 pompiers volontaires.

"Sans une remise à plat de notre organisation, nous risquons d'atteindre un point de rupture" Geoffrey Casu, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers franceinfo

Geoffrey Casu a tenu également à insister sur la nécessaire émergence d'une "culture de la sécurité civile", rappelant que la quasi-totalité des départs de feu étaient d'origine humaine. "Il nous faut travailler sur les comportements à risque", explique-t-il, réclamant la mise en place d'une politique publique ambitieuse, pilotée par un "ministère de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence".