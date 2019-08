Grèce : une cinquantaine d'incendies dans tout le pays

Un énorme panache de fumée juste au-dessus d'un camping. En quelques minutes, l'alerte est donnée. Au début, les touristes ne semblent pas prendre conscience du danger. Puis, tout à coup, c'est la panique. Avec les vents violents, le feu gagne du terrain en Grèce. Plus de 100 pompiers, ainsi que des Canadair et des hélicoptères sont mobilisés. Les habitants tentent de donner un coup de main comme ils peuvent.

Plus de 50 incendies dans le pays

La petite île d'Elafónisos accueille 3 000 touristes chaque été. Dimanche 11 août, bon nombre d'entre eux se pressent au port pour être évacués au plus vite. "C'est la confusion. On ne savait pas trop ce que l'on devait faire. Le camping a dû fermer sa réception. C'est un problème pour nous. Ils ont nos papiers. On ne peut pas rentrer en Italie", déplore une touriste. Les pompiers combattent plus de 50 incendies dans le pays.

