Espagne : un violent incendie à Grand Canarie

Un village entier encerclé par les flammes. 900 hectares sont partis en fumée. Sur cette île de Grand Canarie, certaines propriétés n'ont pas résisté aux flammes. Trois communes ont été touchées par l'incendie autour d'Artenara. "Au début, la situation était sous contrôle. Mais, à cause du vent, cela a dégénéré et nous avons dû évacuer les villageois", explique un secouriste.

Aucun blessé à déplorer

"L'évacuation a commencé à deux heures du matin. On nous a prévenus du danger, et on a vidé chaque quartier au fur et à mesure que les flammes avançaient", précise Dina Gonzalez Gil, députée-maire d'Artenara. Dans les églises, les écoles, près d'un millier d'habitants sont évacués. L'incendie n'a fait aucun blessé et a été maîtrisé. Il aurait été déclenché par un homme muni d'un fer à souder. Le suspect est interrogé par la police locale.

