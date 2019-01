France Bleu Isère : l'incendie revendiqué sur un blog anarcho-libertaire

Le message dénonce "les industriels d’hypnoses collectives", rapporte France Bleu Isère, à Grenoble, dont les locaux ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi.

L'incendie qui a fortement endommagé les locaux de France Bleu Isère, à Grenoble, dans la nuit de dimanche à lundi, est revendiqué sur un blog anarcho-libertaire, rapporte mercredi 30 janvier France Bleu. Le message, publié mardi, dénonce "les industriels d’hypnoses collectives, les fabricants de subjectivités consentantes à la société existante."

Faire "couler l'essence" pour incendier les médias

Le ou les auteurs du texte s'y félicitent de cet incendie : "Beaucoup font couler l’encre à propos des médias pour les critiquer, peu font couler l’essence dans leur locaux pour les incendier. À cela on remédie. Dans les bureaux des radios dans le centre-ville, lundi. Dans la tour hertzienne en périphérie, cette nuit", en référence à l'incendie d'un émetteur TDF, mardi, à Haute-Jarrie, au sud de Grenoble.

"Celui que je déteste le plus, le journaliste"

"Ce que les incendiaires convoitent, que les flammes s’en saisissent", peut-on également lire dans ce texte, dans lequel le ou les auteurs ajoutent : "De tous les dompteurs de for intérieur qui existent, celui que je déteste le plus, le journaliste." Le message adresse également un "bravo aux individu·e·s enfin, qui, par monts et par vaux, perpétuent l'attaque et veulent tout mettre à sac".