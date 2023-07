Feux de forêt : trois conseils pour bien réagir en cas d'incendie

Plusieurs réflexes sont à adopter en cas de départ de feu. Il faut notamment rapidement donner l'alerte aux secours et se mettre en sécurité.

Une période à risque. Les incendies se multiplient à la saison estivale, que ce soit en France ou en Europe, notamment dans les pays du littoral méditerranéen. En 2022, il y a eu près de 20 000 incendies qui ont brûlé 72 000 hectares de forêts, cultures et espaces naturels, dont 10 000 hectares de végétation, précise le gouvernement.

>> Incendies : on vous explique la différence entre un feu "fixé", "maîtrisé", "circonscrit" ou "noyé"

Le ministère de la Transition écologique rappelle que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Il rappelle aussi quelques bons réflexes pour éviter les départs de feu : un barbecue doit être organisé sur une terrasse et loin de la végétation qui peut s'enflammer, il faut jeter ses mégots dans un cendrier et rester vigilant quand on fume en voiture, et réaliser ses travaux loin de la pelouse et des herbes sèches.

En cas de départ de feu, certains gestes sont aussi recommandés par les autorités et résumés en trois points.

1 Donner l'alerte

Si l'on est témoin d'un début d'incendie, il faut en priorité donner l'alerte en appelant le 18 pour les pompiers. Le 112, le numéro d'appel d'urgence européen, peut également être utilisé. Les personnes malentendantes peuvent quant à elles appeler le 114, précise le site national des pompiers. Attention : lancer une fausse alerte auprès des pompiers notamment en faisant croire à un accident ou à un incendie est un délit qui peut être puni jusqu'à deux ans de prison et 30 000 d'amende (article 322-14 du Code pénal).

Qui appeler en cas d'urgence. (SERVICE-PUBLIC)

Pour localiser le feu et indiquer le début d'incendie, les applications de géolocalisation peuvent être très utiles, rappelle BFMTV. Mais il ne faut surtout pas se mettre en danger. Même conseil, s'il est possible d'éteindre le début d'incendie : on peut essayer avec de la terre, du sable ou de l’eau mais la sécurité prime.

2 Se mettre à l'abri

Après avoir donné l'alerte, la priorité est de s'éloigner le plus possible de l'incendie et se mettre à l'abri. Si l'on est à pied à proximité du feu, il est conseillé de se mettre derrière un rocher. Il faut placer un linge humide sur le visage, si l'air est devenu irrespirable à cause de la fumée. Le mieux est de se mettre à l'abri dans une habitation en attendant l'intervention des secours. Il faudra évacuer les lieux en fonction des consignes données par les sapeurs-pompiers.

Si son habitation est à proximité d’une zone boisée et qu'un incendie est menaçant, on peut arroser les abords de la maison et les façades pour la protéger, explique le site du ministère de l'Écologie. Pour qu'aucune fumée toxique ou flammèche ne pénètre à l'intérieur, il est nécessaire de fermer les volets, les fenêtres ainsi que les bouches d’aération et de ventilation. On peut aussi rajouter des linges mouillés en bas des portes. Autre conseil, laisser le portail ouvert pour faciliter l’accès aux secours. S’il n’est pas possible de partir du lieu, les autorités déconseillent de se réfugier dans sa voiture. Ce n'est pas un abri sûr car elle pourrait s’enflammer.

3 Rester informé

Le dernier conseil est de rester informé de la situation et bien suivre les consignes des secours et des autorités. Sauf urgence, il faut éviter de téléphoner afin de laisser le réseau disponible pour les secours, rappelle Ouest-France.

Le gouvernement a mis en place un plan d'action pour ne pas revivre les destructions de l'été 2022. En plus d'une météo des forêts lancée en juin, un renforcement des moyens humains et matériels a été annoncé. Des dispositifs inédits ont aussi été lancés, comme dans la forêt de Lège-Cap-Ferret, où huit bornes communicantes ont été installées aux carrefours des pistes cyclables, rapporte France Bleu Gironde. Ces bornes diffusent automatiquement un message de prévention sur le niveau du risque incendie du jour et dispose également d'un bouton d'urgence qui permet d'appeler directement les pompiers pour signaler un départ de feu. Le département avait été très touché par les incendies en 2022.