Feux de forêt : ce qu'il faut retenir du plan du gouvernement visant à lutter contre les incendies

Davantage d'appareils bombardiers d'eau, d'engins terrestres, de pompiers et de militaires : en déplacement en Gironde, le ministre de l'Intérieur a détaillé mardi les grandes lignes de son plan pour l'été.

Etre mieux préparés pour ne pas revivre les destructions de l'été précédent. Le gouvernement a annoncé, mardi 11 avril, un renforcement des moyens de lutte contre les feux de forêt. "L'été 2022 a été terrible. Nous mettons en œuvre des moyens inédits pour l'été 2023 qui seront encore renforcés par la suite", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis la base aérienne de Cazaux, à La Teste-de-Buch (Gironde). Dans ce département, le feu a détruit environ 30 000 hectares l'été dernier.

Plus de moyens aériens, notamment dans le Sud-Ouest

Neuf avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires seront mobilisés en 2023, portant le nombre d'appareils de 38 à 47. Le ministre de l'Intérieur a précisé que des moyens aériens seraient positionnés en Gironde, comme le réclamaient les élus locaux : quatre avions bombardiers d'eau de type Air Tractor et un Dash seront basés à Bordeaux à partir du 1er juillet, et un hélicoptère bombardier d'eau à partir du 1er juin. Enfin, le Sud-Ouest sera également le lieu d'implantation d'une future deuxième base aérienne de la sécurité civile, après celle de Nîmes (Gard), a-t-il assuré.

Pour Sébastien Lahaye, ancien pompier et coordinateur de projets européens autour de la gestion des feux, interrogé mercredi sur franceinfo, ces mesures répondent à un besoin, mais demeurent insuffisantes face au risque accru sur l'ensemble du territoire. "Ce n'est pas parce qu'on a ajouté quelques avions de plus dans le Sud-Ouest que ça va permettre de régler le problème", regrette l'ancien pompier, citant les incendies survenus dans les monts d'Arrée (Finistère) ou encore le Sud-Est, toujours très exposés compte tenu de la sécheresse observée ces derniers mois. Il existe "un effet de seuil à partir duquel on n'a plus assez d'avions disponibles pour faire face aux 10, voire 50 feux qui démarrent simultanément", met-il en garde.

Pour affronter cet été 2023, le ministre de l'Intérieur a par ailleurs assuré que 180 millions d'euros alloués aux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) permettraient l'achat de 1 100 engins de lutte contre le feu.

Une "météo des forêts"

En outre, deux Canadair pourront être positionnés en Gironde 48 heures avant un risque signalé par une "météo des forêts". Ce nouvel outil "se présentera sous la forme d'un niveau de risque par département, sur une échelle de quatre niveaux. Des messages de prévention accompagneront les niveaux de risque les plus élevés."

Cette "information cartographique sera produite tous les jours par Météo France en fin d'après-midi, de mi-mai à fin septembre, avec une première carte qui présente le niveau de risque pour la journée du lendemain, et une seconde carte pour le surlendemain", a précisé le gouvernement. La carte "sera diffusée par Météo France sur ses supports digitaux et a vocation à être relayée largement par les médias".

Le dispositif de prévention "vise à traiter tout feu dans les 10 minutes suivant sa détection en période de risque élevé".

Davantage de soldats du feu sur le terrain

Gérald Darmanin a également annoncé que la quatrième unité militaire d'instruction et d'intervention de la sécurité civile du pays, dont la création avait été annoncée à l'automne par Emmanuel Macron, serait implantée en Nouvelle-Aquitaine, avec l'arrivée de "565 militaires".

Le ministre de l'Intérieur a signé un protocole d'accord avec les représentants des deux organisations syndicales du personnel navigant de la sécurité civile. Objectif : créer des fonctions spécifiques au sein du groupement "avion" et une prime de commandant de bord pour les pilotes, revaloriser les fonctions d'encadrement et d'instruction au sein du groupement "hélicoptère", ainsi que l'ensemble du personnel navigant. Cette annonce intervient alors que le Sénat avait reconnu, à l'initiative du gouvernement, "le caractère dangereux" de ces métiers, dans une proposition de loi adoptée la semaine dernière.

Un plan pour le reboisement

A l'occasion de ce déplacement en Gironde, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ont, eux, signé une convention permettant le "déclenchement effectif" d'un plan massif de reboisement, annoncé à l'automne par Emmanuel Macron.

Ce plan vise à planter un milliard d'arbres d'ici à dix ans, avec le concours de l'Ademe et de l'Office national des forêts. "Ce n'est ni un slogan, ni un effet d'annonce, c'est un impératif écologique pour consolider nos forêts publiques et privées" face au réchauffement climatique et ses conséquences, a assuré Christophe Béchu.

Des efforts en matière d'information et de communication

Par ailleurs, le gouvernement rappelle que le Fonds vert, doté de 2 milliards d'euros pour 2023, "apporte un soutien financier supplémentaire aux politiques et aux actions de prévention que mènent les collectivités territoriales", portant "essentiellement sur l'amélioration de la protection des territoires situés à l'interface entre des massifs boisés ou végétalisés et des zones bâties, où naissent 80% des feux". Des mesures permettent ainsi "de soutenir les collectivités qui souhaitent investir dans des systèmes permettant une meilleure efficacité des obligations légales de débroussaillement".

Sur son site internet, le ministère de l'Intérieur précise quant à lui que "de mars à juin, une campagne de communication est dédiée aux obligations légales de débroussaillement". Tous les abords des constructions situées "dans ou à proximité des forêts (dans un périmètre de 200 m)" doivent être débroussaillés "sur une distance de 50 m, sans tenir compte des limites de la propriété". Le site ajoute que cette distance peut être étendue à 100 m par arrêté municipal. "Les voies d'accès privé doivent également être débroussaillées de part et d'autre sur une largeur de 10 m."

Dans un document présentant le dispositif de lutte contre les incendies, le gouvernement appelle "à mieux tenir compte de la connaissance du danger de feux de forêt dans les politiques d'aménagement et d'urbanisme, à mieux informer les acquéreurs et les locataires de l'exposition des biens au danger". Un document publié sur le site du ministère de la Transition écologique liste les bonnes pratiques, y compris les recommandations proposées par France Gaz Liquide "afin de prévenir les risques liés aux bouteilles ('bonbonnes') et installations de stockage de gaz inflammable dans les campings".