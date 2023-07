Les pays de la zone Méditerranée luttent contre chaleurs et incendies suffoquants

Des milliers de touristes ont déjà été évacués des îles de Rhodes et de Corfou, ravagées par des incendies favorisés par la canicule.

En Italie, au moins cinq personnes ont trouvé la mort dans des incendies en Sicile et de violents orages au nord, qui pourraient inciter le gouvernement à décréter l'état d'urgence dans les régions les plus touchées. En Croatie, un feu s'est déclaré près de Dubrovnik, haut lieu historique et touristique. Alors que les pays de la zone Méditerranée ont lutté contre la chaleur, mercredi 26 juillet, franceinfo fait le point sur les incendies.

En Grèce, deux villes évacuées

Les autorités grecques ont ordonné mercredi l'évacuation de la périphérie de deux villes du centre de la Grèce, Volos (85 000 habitants) et Lamia (60 000 habitants), où un nouveau front d'incendies s'est déclaré dans la journée. Des milliers de touristes ont déjà été évacués des îles de Rhodes et de Corfou, ravagées par des incendies favorisés par la canicule. A Rhodes, 266 pompiers épaulés de trois hélicoptères et deux avions tentent toujours de circonscrire les flammes d'un feu qui a brûlé pour la neuvième journée d'affilée.

FRANCE 3

Au moins une centaine de sapeurs-pompiers ont continué dans la journée de lutter contre les flammes sur l'île d'Eubée, où deux pilotes de l'armée de l'air grecque sont morts la veille, dans le crash de leur bombardier d'eau. C'est également sur cette île qu'a été retrouvé le corps carbonisé d'une troisième victime.

A Corfou, 62 pompiers, deux avions et deux hélicoptères sont sur place pour combattre le feu qui a débuté le week-end dernier.

Et dans l'Ouest du Péloponnèse, sur un quatrième front important, 140 pompiers et un hélicoptère se battent également contre un incendie de forêt.

En France, la Corse et les Bouches-du-Rhône concernées

En Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit contre un virulent incendie, qui a démarré mardi soir vers 22h30, au niveau des communes de Pigna et Santa Reparata. Vers minuit, 29 personnes ont été évacuées. "On a eu très peur", a reconnu Hyacinthe Vanni, président du service d'incendie et de secours de Haute-Corse. "Le feu est descendu à une vitesse inouïe, avec un vent vraiment important, et on faisait face à beaucoup de maisons éparpillées", a-t-il déclaré à France 3 ViaStella.

Aux environs de 7h30, des premiers largages ont été effectués par deux Canadair au-dessus du village, afin d'éteindre les lisières, et ainsi empêcher que le feu ne se propage vers la vallée du Reginu. Au total 200 hectares de végétation ont brûlé et une centaine de personnes a dû être évacuée, mercredi matin.

Dans les Bouches-du-Rhône, département classé en vigilance rouge incendie en raison de la sécheresse et d'un fort mistral,un feu a débuté aux alentours de 16 heures, près des Pennes-Mirabeau, au nord de Marseille. Au total, 150 soldats du feu et une quarantaine d'engins ont été mobilisés, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La situation s'est améliorée en début de soirée. L'incendie a été fixé en début de soirée, selon les marins-pompiers, après avoir parcouru 20 hectares.

Des pompiers toujours mobilisés au Portugal

Au Portugal, où les feux avaient déjà consumé l'année dernière plus de 110 000 hectares, huit pompiers ont été blessés et des centaines d'autres restaient mobilisés mercredi pour éviter la propagation d'un feu de forêt qui a éclaté la veille dans les environs de la station balnéaire touristique de Sintra.

Des habitants du village de Zambujeiro, au Portugal, tentent d'éviter la propagation d'un incendie, le 25 juillet 2023. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Les incendies éteints en Algérie, mais un bilan très lourd

En Algérie, de violents incendies qui ont ravagé le nord-est de l'Algérie sont éteints mercredi, après avoir fait 34 morts et décimé des familles notamment près de Toudja, où 16 personnes ont été brûlées vives dans leur fuite.