EN IMAGES. Nantes : découvrez les photos de l'incendie qui a endommagé la cathédrale

Le Premier ministre, Jean Castex, a fait une courte déclaration rendant hommage "au dévouement et au très grand professionnalisme de la grosse centaine de sapeurs-pompiers".

La cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a été victime samedi 18 juillet d'un incendie, rapidement circonscrit. L'événement, qui a détruit le grand orgue, a conduit à l'ouverture d'une enquête pour "incendie volontaire".

Après avoir visité la cathédrale et rencontré les pompiers, le Premier ministre, Jean Castex, a fait une courte déclaration samedi après-midi, rendant d'abord hommage "au dévouement et au très grand professionnalisme de la grosse centaine de sapeurs-pompiers". "Place ensuite à la reconstruction, que je souhaite la plus rapide possible et à laquelle l'État prendra toute sa part", a-t-il aussi assuré.

Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "incendie volontaire". Il a précisé l'existence de "trois points de feu distincts" mais "il n'y a pas de conclusion à tirer maintenant".