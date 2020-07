VIDEO. Nantes : "L'Etat prendra toute sa part" à la "reconstruction" de la cathédrale, promet Jean Castex

La cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a été victime samedi 18 juillet d'un incendie, rapidement circonscrit, mais qui a toutefois détruit le grand orgue. L'événement a conduit à l'ouverture d'une enquête pour "incendie volontaire". Le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu sur place avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Après avoir discuté avec des pompiers, que le Premier ministre a applaudis et félicités, ce dernier a fait part de "la solidarité de la nation" aux Nantaises et Nantais. Et exprimé qu'il souhaitait que la reconstruction soit "la plus rapide possible", en indiquant que "l'Etat [en] prendra[it] toute sa part".

L'édification de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, de style gothique flamboyant, a duré plusieurs siècles (de 1434 à 1891). En 1972, un incendie s'était déjà déclaré, cette fois à la suite de travaux effectués par un couvreur.