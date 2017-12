EN IMAGES. Etats-Unis : les beaux quartiers de Los Angeles menacés par plusieurs incendies spectaculaires

Pour la première fois, les autorités de Californie ont lancé une alerte "violette", mercredi 6 décembre, contre plusieurs incendies qui menacent Los Angeles. Face à l'avancée des flammes, plus de 200 000 personnes ont abandonné leurs habitations. Une personne est morte et 150 maisons ont brûlé, tandis que 12 000 sont menacées.

Les incendies de "Thomas", "Creek", "Rye", "Skirball" et "Getty" ont brûlé plus de 32 000 hectares depuis lundi. Les feux sont portés par des vents qui ont "augmenté de façon spectaculaire", selon l'agence californienne de lutte contre les incendies, atteignant plus de 130 km/h sur les hauteurs. Ils menacent notamment le luxueux quartier de Bel-Air et ses villas valant des millions de dollars. Franceinfo a sélectionné les images les plus spectaculaires de ces incendies.