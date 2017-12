VIDEOS. Californie : d'impressionnants incendies menacent Los Angeles et font frémir les automobilistes

Des flammes qui embrasent les collines à quelques mètres de la route : c'est le spectacle surréaliste et apocalyptique auquel ont assisté les habitants de Los Angeles qui ont tenté d'emprunter, mercredi 6 décembre, l'autoroute 405 qui traverse la ville, avant qu'elle ne soit partiellement fermée à cause du danger. La conséquence du "Skirball Fire", l'un des incendies qui ravagent la Californie depuis lundi, et le plus proche de la 2e ville des Etats-Unis. Des internautes ont partagé des images spectaculaires.

my car ride to LAX pic.twitter.com/U29LTa9yAj — Africa Miranda (@africamiranda) 6 décembre 2017

This is My drive to work this. Lord “Be still”.

Praying for ppl up in those mountains, LA County and myself this morning. FYI anyone on the #405 turn around ITS ON #SkirballFire pic.twitter.com/F0rMsotbTa — CoCo Mayo♏️ (@CoCo_Mayo76) 6 décembre 2017

Not the typical morning commute... pic.twitter.com/kJIOQeqsIK — A. Mutzabaugh CMT (@WLV_investor) 6 décembre 2017

Mercredi matin, le "Skirball Fire" avait détruit 20 hectares de végétation et n'était pas encore contenu, selon le maire de Los Angeles Eric Garcetti sur Twitter. Ses flammes ravagent les terrains broussailleux à l'est de l'autoroute 405, et les habitants des quartiers situés entre Mulholland Drive au nord et Sunset Boulevard au sud ont reçu des ordres d'évacuation. Le musée Getty et le campus de l'Université de Los Angeles sont situés près de la zone de l'incendie.

Avoid the 405 freeway near the Getty center. Northbound and southbound. #GettyFire. pic.twitter.com/LTxnIoPh3W — Eric Smith-Gunn (@evsmitty) 6 décembre 2017

Un autre feu a ravagé 26 000 hectares

La métropole californienne suffoque sous la fumée âcre d'un autre incendie, le gigantesque "Thomas", qui s'est déclaré lundi dans le comté de Ventura, au nord de Los Angeles. Attisé par des vents puissants, il touche désormais plus de 26 000 hectares, menace 12 000 bâtiments et a entraîné l'évacuation de quelque 27 000 personnes.

Deux autres foyers se sont déclarés mardi : "Creek" qui a déjà avalé 4 600 hectares et "Rye" qui n'est contenu qu'à 5% après avoir détruit 2 000 hectares. Plusieurs milliers de pompiers luttaient mercredi contre ces différents incendies, qui n'ont pour l'instant fait qu'une seule victime.

L'année 2017 a été la plus mortelle en Californie à cause d'incendies. Plus de 40 personnes sont mortes en octobre dans plus d'une dizaine de feux qui ont ravagé une partie du nord viticole et ont rasé plus de 10 000 bâtiments. Les feux qui touchent actuellement la Californie, eux, risquent de se prolonger : les services météorologiques annoncent que les vents resteront forts jusqu'à jeudi au moins.