Des incendies en France en plein hiver : "La végétation ne se remet pas de la canicule de cet été"

Après une sécheresse record en 2022, les risques d'incendie en hiver s'accentuent. Les pompiers ont dû intervenir ces derniers jours sur plusieurs feux de forêts. Un phénomène auquel pompiers et élus locaux se préparent à s'habituer.

Ardèche, Pyrénées-Orientales, Gironde ... Après une sécheresse, des canicules et des incendies monstres en 2022, de nombreux départements ont déjà été le théâtre de feux de végétation en ce début d'année 2023. C'est le cas par exemple à Mouriès, près d'Avignon. "Samedi matin, à 5h35, j'ai reçu un appel disant que le massif était en feu. En même pas 40 minutes, l'ensemble était en flammes", raconte Christian Bonnet, le président du comité feux de la commune.

Près de 300 pompiers ont été mobilisés mais 130 hectares ont été ravagés. Un incendie dès le début février, Christian Bonnet avait rarement vu ça. "Des petits incendies accidentels, oui, des écobuages qui débordent ... Mais un gros incendie en cette période, non. Et malheureusement, je pense qu'il va falloir s'y habituer", se résigne-t-il. L'enquête doit déterminer les causes de l'incendie, mais la sécheresse fragilise énormément le massif. "La végétation ne se remet pas de la canicule de cet été, donc elle est pratiquement aussi sèche que pendant les mois de juillet et d'août", pointe Christian Bonnet.

L'an dernier, les premiers feux avaient éclos en mars

Même scénario un peu plus au nord, en Charente-Maritime, où un incendie d'origine accidentelle a détruit quatre hectares de broussaille. "Cela arrive un peu plus tôt. L'année dernière, les premiers feux de printemps ont éclos en mars", rapporte le commandant Lionel Paquet, chef du groupement territorial du secteur chez les pompiers du département. "Il est tombé un peu d'eau cet hiver, mais pas suffisamment pour humidifier la végétation correctement."

Avec le réchauffement climatique, ces feux de végétation risquent de se multiplier en hiver, prédit Anthony Colin, chercheur spécialiste des incendies à l'Université de Lorraine. "Bien sûr, il y a la partie associée à la sécheresse. Il y a aussi des insectes, qui ravagent des forêts entières de sapins. Et ça fait du bois mort, comme des allumettes sur pied. Et donc malheureusement, l'action de tout ça est quand même liée globalement au réchauffement climatique." Les élus des territoires concernés appellent donc à rester vigilants en forêt, même en hiver.