Bouches-du-Rhône : l'incendie est fixé dans les Alpilles, 130 hectares brûlés

Les flammes attisées par le mistral ont parcouru 130 hectares dans le secteur de Mouriès. mobilisés. Le vent va baisser en intensité dans la soirée et les maisons sont protégées, précisent les pompiers.

L'incendie de végétation sur la commune de Mouriès (Bouches-du-Rhône) est fixé, indique France Bleu Provence, samedi 4 février. Le feu a parcouru 130 hectares. Près de 230 pompiers des Bouches-du-Rhône ont été mobilisés depuis le début de journée, accompagnés de 105 engins pour protéger les habitations et lutter contre la progression des flammes. Aucun blessé n'est à déplorer. "Un feu qui a été singulièrement compliqué par les conditions météo, en particulier ce fort mistral", précise sur franceinfo Pierre Bepoix, du Sdis des Bouches-du-Rhône. "Le vent [souffle[ entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 110km/h (...) et devrait encore durer quelques jours".

Le vent va baisser en intensité d'ici ce soir et les maisons sont protégées. "La situation est favorable", expliquent les pompiers, qui ont évacué deux familles et des animaux à titre préventif.

Cet incendie de végétation s'est déclenché vers 5h30 ce samedi 4 février au nord de la commune de Mouriès, dans le secteur des Baumettes. Les conditions météorologiques étaient plutôt défavorables puisque le mistral a atteint 100 km/h en rafale.

Une vingtaine de gendarmes sont toujours sur place pour bloquer les routes D24 et D24. Les gendarmes de Salon sont aussi alertés car la progression du feu vers Aureille est possible.