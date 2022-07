Incendies en Espagne, au Portugal et en Grèce : quel est le bilan des feux qui embrasent le sud de l'Europe ?

"Pas de victime." C'est l'une des rares consolations des autorités impliquées face aux feux de forêt en Gironde : "Fort heureusement, nous ne déplorons aucun dégât humain, aucun blessé grave, bien sûr aucun décès", a rapporté, lundi 18 juillet, la préfète du département, Fabienne Buccio. "C'est l'essentiel, c'est vraiment notre souci quotidien", a-t-elle souligné, saluant le "travail exceptionnel des pompiers".

>> Incendies : suivez l'évolution des feux et des évacuations en France

Chez nos voisins du sud de l'Europe, les feux ont malheureusement fait des victimes, principalement parmi les secouristes, aussi bien en Espagne, en Portugal qu'en Grèce.

En Espagne, deux personnes tuées dans les flammes

Les incendies ont provoqué la mort d'un berger de 69 ans dans le nord-ouest du pays, ont annoncé, lundi, les autorités locales. Il s'agit du deuxième décès recensé, après celui d'un pompier, dimanche, dans la province de Zamora. Une dizaine de localités ont été évacuées en raison d'un feu qui s'est déclaré à Losacio, dimanche en fin d'après-midi.

Une vingtaine d'incendies de forêt faisaient toujours rage et restaient hors de contrôle, dimanche, dans différentes parties du pays, du sud jusqu'à l'extrême nord-ouest en Galice. Ces feux ont jusqu'à présent détruit environ 4 500 hectares de terres cette semaine, dans un pays en proie à une suffocante vague de chaleur depuis plus d'une semaine.

"Le changement climatique tue des personnes (...) mais aussi notre écosystème, notre biodiversité", a réagi le président du gouvernement, Pedro Sanchez, lundi. "Depuis le début de l'année, 70 000 hectares ont été détruits à cause des incendies (...), c'est près du double de la moyenne de la dernière décennie", a-t-il ajouté. Lundi, la quasi-totalité de l'Espagne restait en alerte "risque extrême" d'incendie, le niveau le plus haut.

Au Portugal, deux morts et une soixantaine de blessés

Selon le dernier bilan connu de la protection civile portugaise, les incendies de la dernière semaine ont fait deux morts et une soixantaine de blessés. L'une des deux victimes était le pilote d'un avion bombardier d'eau, qui s'est écrasé alors qu'il combattait les feux de forêt dans la région de Guarda, vendredi.

D'après les estimations, ces feux ont ravagé entre 12 000 et 15 000 hectares de forêt et de broussailles depuis le début de la canicule. Depuis le début de l'année 2022, un peu plus de 30 000 hectares sont partis en fumée au Portugal, le chiffre le plus élevé au 15 juillet depuis 2017, une année marquée par des feux de forêt meurtriers ayant fait une centaine de morts.

La quasi-totalité du territoire portugais présentait, dimanche, un risque "maximal", "très élevé" ou "élevé" aux incendies, en particulier les régions de l'intérieur centre et nord. Lundi matin, quelque 800 pompiers luttaient encore contre quatre incendies dans le centre et le nord du Portugal. Après avoir battu son record de température pour un mois de juillet, avec 47 °C relevés dans le nord du pays jeudi, le Portugal devait connaître, lundi, une journée bien plus fraîche, mettant un terme à un épisode caniculaire de plus d'une semaine.

En Grèce, deux victimes dans un crash d'hélicoptère bombardier d'eau

Comme en Espagne et au Portugal, la saison estivale a déjà été meurtrière. Mercredi soir, deux membres d'équipage d'un hélicoptère ont péri dans le crash de leur appareil, engagé dans la lutte contre un incendie de forêt sur l'île de Samos. Jeudi, une centaine de pompiers, 15 véhicules et deux avions épaulés par l'armée et des volontaires étaient toujours en train de lutter contre ces flammes.

Une cinquantaine de feux faisaient rage, jeudi dernier, en Grèce. Dans ce pays habitué à de violents incendies, un nouveau front s'est ouvert, vendredi matin, en Crète, provoquant l'évacuation préventive de sept villages dans une zone rurale de la préfecture de Rethymnon. Ce feu est repassé sous contrôle, dimanche.