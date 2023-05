Conférence internationale sur les feux de forêts : le Portugal veut s'attaquer à l'eucalyptus, un arbre "très rentable" mais hautement inflammable

La ville de Porto accueille à partir de mardi une "conférence internationale sur les feux de forêts". Le Portugal en a... C’est l’un des pays les plus en Europe par ces incendies à cause notamment de l'eucalyptus.

Le 17 juin 2017, par un jour de chaleur assommante, la sirène des pompiers retentit à Castanheira de Pera, une commune au centre du Portugal. Un feu. Puis plusieurs, tous attisés par un vent tourbillonnant violent. Rui Rosinaha, pompier volontaire, revêt sa combinaison et part sur la route : il se retrouvera piégé avec des familles qui fuient leur maison.

"Je n'avais jamais vu un vent comme ça, se souvient-il pour franceinfo. Au milieu de la fumée, nous avons vu une première famille, trois adultes et un enfant de 4 ans. Nous les avons mis au milieu de nous, au sol et nous les avons serrés dans nos bras. Il y a une personne qui a eu le pied brûlé : rien de grave. Mais tous les pompiers ont été brûlés aux deuxième et troisième degrés", se souvient-il.

>> Portugal : retour sur la "route de la mort", théâtre d'un incendie meurtrier en 2017

Depuis, la peur ne le quitte plus parce que dit-il, "je vis dans une région du Portugal boisée et abandonnée". Ici, un arbre haut et fin est pointé du doigt : l’eucalyptus. L'arbre, importé d'Australie, est planté en rangs sur des kilomètres pour fabriquer du papier. Cet arbre inflammable, explique l’ingénieur forestier Paulo Castro, a remplacé 26% de la forêt portugaise. "Quand il y a un feu, l’eucalyptus projette des feuilles, des morceaux d’écorces à plusieurs kilomètres. On pense parfois que c’est un pyromane qui met le feu en plusieurs endroits. En pratique, ce sont des incendies secondaires causés par la combustion de l’eucalyptus", explique-t-il.

Au Portugal, l’industrie du bois pèse des milliards d'euros

Sandra Carvalho possède des centaines d'hectares de pins et d'eucalyptus. "L’eucalyptus, c’est le plus rentable. Les gens sont tellement contre, mais pouvez-vous me dire quel était LE produit que tout le monde mettait dans son caddie quand la pandémie a commencé ? Du papier toilette. Comment on pourrait fabriquer tout ce papier sans eucalyptus ? Les boîtes de médicaments aussi ? C’est impossible de vivre sans ou presque !"

La monoculture d’eucalyptus – qui a remplacé les espèces locales plus résistantes au feu – a joué un rôle tragique dans les incendies de 2017. Mais l’exode rural aussi. Aujourd’hui, dans cette région, une multitude de parcelles privées, jadis exploitées, sont à l’abandon sans aucun entretien. Le feu, quand il survient, y prend de la vitesse et de la puissance.