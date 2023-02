Chili : le pays touché par plus de 200 incendies dévastateurs

Au moins 23 personnes ont perdu la vie dans des incendies qui touchent le centre du Chili.

Quelques secondes à peine pour fuir. Tel un tsunami, le feu s’apprête à engloutir leurs maisons et leurs vies. Les flammes menacent la ville entière de Vilcùn (Chili) et ses 25 000 habitants. Une famille s'est retrouvée piégée, contrainte de se recroqueviller dans une piscine sous le ciel de feu. Parents et enfants s'en sortiront miraculeusement, mais tout est détruit autour d'eux. Au centre du Chili, 232 incendies font rage, 83 sont hors de contrôle, dimanche 5 février. Les pompiers tentent de lutter dans les fumées et contre le vent, mais la tâche semble insurmontable.

Près de 1 000 blessés

À trop s'attarder, ils risquent à tout instant de finir prisonniers des flammes. Selon un bilan provisoire, 23 personnes ont perdu la vie, et près de 1 000 blessés sont à déplorer. Environ 40 000 hectares, soit quatre fois la superficie de Paris, ont déjà brûlé. C’est le résultat de mois de sécheresse et de récentes températures caniculaires, près de 40 °C, entraînant la formation de tornades de feu. Les flammes brûlent même sous la terre et les routes, accélérant encore la propagation du sinistre.