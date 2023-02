Tournoi des six nations 2023 : le XV de France s'impose dans la douleur en Italie

Dimanche 5 février, les Bleus ont signé une victoire étriquée en Italie (29-24) lors de leur premier match du Tournoi des six nations 2023.

Ce n’est pas vraiment le week-end à Rome (Italie) que Romain Ntamack avait prévu de vivre. Avec une fin de match irrespirable, les Bleus, favoris, se sont fait une grosse frayeur en Italie, dimanche 5 février. Ils se sont imposés difficilement (29-24) lors de leur premier match du Tournoi des six nations 2023. Pourtant, tout commençait tranquillement : Thibaud Flament, sur un contre, ouvre le score à la cinquième minute. Puis Ntamack catapulte dans les airs un ballon que Thomas Ramos parvient à aplatir.

Les Bleus indisciplinés

Enfin, Ntamack recatapulte une fusée pour Ethan Dumortier. La France mène 19 à 6. Seulement voilà : petit à petit, les Italiens retrouvent leur latin et expédient le plus Français d’entre eux à l’essai. Ange Capuozzo, né à Grenoble (Isère), réduit le score. Les Bleus collectionnent les fautes en défense. Vient un deuxième essai italien, et à l’heure de jeu, les Français sont menés de deux points. Matthieu Jalibert libèrera finalement les tenants du titre avec un quatrième essai. Le tournoi s’annonce musclé, dès le week-end prochain en Irlande.