Carte Incendies au Chili : visualisez les départs de feu

Depuis le début du mois, le Chili connaît les feux les plus meurtriers de ces 10 dernières années. Au 6 février, le bilan s'élevait à 131 morts, d'après le service médico-légal chilien.

Les feux de forêt se sont principalement déclarés dans le centre du pays, à une centaine de kilomètres à l'est de Santiago, et dans le Sud, dans la région des Lacs. Ils se sont ensuite rapprochés des villes côtières de Viña del Mar et de Valparaiso. Des milliers d'habitants ont dû être évacués.

Plus de 800 départs de feu en une journée

Entre le 31 janvier et le 3 février, les départs de feu se sont multipliés dans le pays. Le 3 février, au plus fort de la catastrophe, jusqu'à 850 ont été détectés dans le pays. Parfois, ces foyers d'incendie ne sont éloignés que de quelques mètres et se confondent en un seul point sur la carte. On estime que les feux ont ravagé 43 000 hectares.

Départs de feu depuis le 31 janvier

31 janvier 01 fevrier 02 fevrier 03 fevrier 04 fevrier 05 fevrier 06 fevrier 07 fevrier

Cette catastrophe s'explique notamment par la canicule qui a frappé le Chili début février. Dans certaines régions, des températures allant jusqu'à 40°C ont été enregistrées. Une canicule aggravée par le phénomène climatique El Niño et par le réchauffement climatique. "Cela a accru le risque d'incendie local et a contribué de manière décisive à l'intense activité d'incendies récemment observée dans le centre du Chili. Les mêmes conditions étaient présentes il y a un an", explique Raul Cordero, climatologue, dans une interview à franceinfo.