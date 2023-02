En images Chili : en pleine canicule, des incendies spectaculaires ravagent le centre du pays

En cinq jours, ces incendies qui ont parcouru 270 000 hectares ont fait au moins 24 victimes, ainsi que plus de 1 000 blessés.

De nombreux feux de forêts continuent de faire rage dans le centre du Chili. Le bilan humain de ces incendies s'est établi à 24 morts et plus de 1 182 blessés, ont annoncé les autorités dimanche 5 février. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du centre du pays, une zone agricole et forestière où se multiplient les scènes de désolation. Parcelles réduites en cendres, animaux gisants sans vie et habitants dont les maisons ont été réduites en cendres... Franceinfo revient en images sur ces incendies, qui ont déjà parcouru quelque 270 000 hectares en cinq jours.

Des feux alimentés par des conditions extrêmes

Alors que l'hémisphère sud se trouve en pleine saison estivale, le Chili a observé des températures proches des 40°C. Des conditions propices aux incendies, dans un pays en proie à la sécheresse depuis plusieurs années. La région qui entoure la ville de Concepcion, dans le centre du pays, mais aussi celle de l'Araucanie, plus au sud, ont été particulièrement touchées. La journée, l'air s'est chargé de fumée, tandis que la nuit, les flammes ont donné au ciel des airs apocalyptiques.

Des habitants se baignent dans la rivière Renaico, au Chili, le 4 février 2023. (MATIAS DELACROIX / AP / SIPA)

Un feu de forêt à Tomé, dans la région de Biobio, au Chili, le 5 février 2023. (ESTEBAN PAREDES DRAKE / EFE / MAXPPP)

Des pompiers interviennent sur un incendie à Puren, au Chili, le 4 février 2023. (MATIAS DELACROIX / AP / SIPA)

Sur Twitter, le compte des pompiers chiliens donne à voir les conditions de lutte contre les flammes, notamment dans la région de Ñuble, dans le centre du pays, où convergent des pompiers appelés d'autres régions.

Au total, 3 800 soldats du feu sont déployés dans les régions de Ñuble, du Biobio et de l'Araucanie, ont précisé dimanche les pompiers chiliens sur Twitter.

Sur ces images publiées samedi, les pompiers font face à des conditions particulièrement difficiles, avec ici de puissantes rafales qui facilitent la propagation des incendies.

Des ravages spectaculaires

Des images saisissantes postées sur les réseaux sociaux ont été abondamment relayées par la presse chilienne. Cela a par exemple été le cas de cette vidéo de flammes qui se propagent sous la route, capturée dans la région de Quillon et reprise par le site The Clinic*. Ou encore de cette tornade de feu, filmée le 4 février et partagée – entre autres – par la télévision nationale.

Des incendies visibles depuis le ciel

Un pilote de ligne commerciale, qui survolait la ville de Temuco, a posté des clichés impressionnants des incendies vus du ciel, repris ici par le site 24horas.cl*.



Ces images font écho à d'autres clichés aériens, pris cette fois au-dessus de la ville de Puren, à 150 km environ de Temuco.

Vue aérienne de Puren, dans la province de l'Araucania, au Chili, le 4 février 2023. (JAVIER TORRES / AFP)

En prenant encore plus de hauteur, les panaches de fumée issus de ces incendies sont visibles depuis l'espace.

Des images satellite montrent le nuage de fumée provoqué par les incendies dans le centre du Chili, le 4 février 2023. (NOAA / RAMMB / AFP)

Des habitations touchées

A Santa Juana, dans la province du Biobio, dix personnes ont perdu la vie dans les incendies, dont cinq membres d'une même famille. "C'était l'enfer", a témoigné Maria Ines auprès de l'AFP. "La plupart des maisons ont été détruites parce que nous n'avons reçu aucune aide. Avec une aide aérienne, nous aurions pu sauver la plupart des habitations", a déploré cette résidente de cette ville de 13 000 habitants, à une cinquantaine de kilomètres de Concepcion, la capitale régionale.

Les flammes s'approchent d'une habitation, à Santa Juana, dans la province de Concepcion, au Chili, le 3 février 2023. (JAVIER TORRES / AFP)

Sur cette vidéo, partagée par un journaliste de la radio Cooperativa, une famille se filme depuis la piscine de sa maison, encerclée par les flammes. Interrogée le lendemain par la chaîne T13*, la mère présente sur les lieux parle d'une "chaleur insupportable". Autour du bassin, tout n'est plus qu'un tas de cendres.

"C'est un terrain très accidenté et mal desservi", a expliqué samedi Ana Albornoz, maire de Santa Juana. Des images aériennes, tweetées par ce même journaliste, montrent l'ampleur des dégâts.

Dimanche, les flammes avaient détruit les domiciles de plus de 800 habitants de Santa Juana.

Une femme fait la vaisselle devant une tente après les incendies qui ont touché la ville de Santa Juana, au Chili, le 5 février 2023. (ESTEBAN PAREDES DRAKE / EFE / AFP)

Le feu s'étend sur tout le centre du pays et rejoint, au sud, les limites de la Patagonie chilienne. Dimanche matin, les pompiers de la localité de Puerto Montt ont tweeté une photo de commerces ravagés par les flammes dans cette ville de plus de 200 000 habitants.

A Vilcun, l'évacuation des riverains a eu lieu dans la panique, comme en témoigne cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux et mentionnée ici par le site d'information local El Periodico*.

Des animaux menacés par les flammes

Les animaux qui vivent dans les forêts ravagées par les flammes sont les premières victimes des incendies. Jeudi, un pompier a sauvé un pudu, un animal natif d'Amérique du Sud, dans le secteur de Juan Chico, près de Concepcion. Au Chili, ce petit animal de la famille des cervidés est considéré comme menacé, et figure sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature (site en anglais).

Dans la ville de Santa Juana, du personnel vétérinaire a été envoyé en renfort pour fournir un soutien sur place, a précisé samedi un communiqué du Colmevet*, le collège vétérinaire national.

Un chaton victime des incendies est soigné par des vétérinaires, à Santa Juana, au Chili, le 5 février 2023. (MATIAS DELACROIX / AP/ SIPA)

Sur Twitter, le Conaf, la structure nationale qui gère les forêts du pays, a enfin partagé dimanche des images d'animaux de compagnie* secourus après avoir été retrouvés enfermés dans un entrepôt.

* Les liens suivis d'un astérisque sont en espagnol.