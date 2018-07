Californie : des incendies meurtriers et incontrôlables

Leurs photos circulaient parmi celles des disparus. Cette grand-mère et ses deux petits enfants figurent désormais sur la liste des personnes décédées, emportées par les incendies meurtriers qui frappent la Californie (États-Unis). L'incendie responsable a tout emporté sur son passage, encerclant les villes, décimant les maisons. Beaucoup ont tout perdu en quelques minutes. C'est le cas d'Alice Macken, retraitée, qui raconte : "C'était presque comme une tornade avec du feu dedans, elle est venue par-dessus la colline et a anéanti notre maison et celle du voisin."

40 000 personnes évacuées

Malgré le danger, quelques habitants refusent d'évacuer leur maison. Les autorités recrutent des volontaires, même sans expérience. Depuis le début des incendies, 40 000 personnes ont dû être évacuées en Californie. Près de 100 000 hectares ont déjà été détruits.

Le JT

Les autres sujets du JT