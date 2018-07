EN IMAGES. Scènes de désolation, paysages lunaires... Aux États-Unis, la Californie en proie aux flammes

Les incendies qui sévissent dans l'État américain ont déjà fait au moins sept morts.

Les brasiers, parfois incontrôlables, ont déjà dévoré des milliers d'hectares en Californie, où le service des urgences du gouverneur de l'État comptabilise 17 feux de grande envergure. Les incendies ont fait au moins sept morts, dont trois pompiers. Quelque 12 000 pompiers poursuivent, lundi 30 juillet, leur lutte contre les flammes. Des renforts envoyés par treize États sont arrivés sur place ou étaient en chemin, d'aussi loin que le New Jersey, la Floride et le Maryland. "De nombreux incendies vont continuer à brûler, notamment en Californie, et la menace sera exacerbée par des conditions aggravées de sécheresse et de chaleur", a d'ores et déjà prévenu le National Weather Service, le service de prévisions américain.