Gravelines : ce que l'on sait de l'incendie qui a ravagé le centre sportif Sportica, salle du club de basket de la ville

Des milliers de mètres carrés partis en fumée. En début d'après-midi, lundi 25 décembre, un important incendie a ravagé le centre sportif Sportica de Gravelines (Nord), la salle du club de basket de la ville, le BCM Gravelines-Dunkerque, qui évolue en première division. Si les flammes n'ont fait que deux blessés légers parmi les pompiers, les dégâts matériels sont très importants. "Comme tout a brûlé, il faudra tout reconstruire", a réagi sur franceinfo Hervé Beddeleem, directeur exécutif du club. Voici ce que l'on sait sur cet incendie.

Des dégâts matériels très importants

L'incendie a commencé un peu avant 13 heures, lundi. Si les flammes ont fait "deux blessés légers parmi les pompiers" selon la préfecture du Nord dans un communiqué publié sur X, les dégâts matériels sont considérables, comme le montre cette vidéo postée sur X par Romuald Coustre, un cadre du club. La salle de basket du BCM Gravelines-Dunkerque, la cafétéria, la piscine et une nouvelle salle multisports, qui devait ouvrir au printemps, ont été détruites, selon la Voix du Nord.

Pas de mots ….. pic.twitter.com/UN8pkTcXEI — Romuald COUSTRE (@rcoustre) December 26, 2023

Le vent a favorisé la propagation du feu et rendu difficile la maîtrise de l'incendie par les 90 pompiers mobilisés. La structure de l'édifice, principalement en bois, a, elle aussi, accéléré la progression des flammes, note France Bleu Nord. La salle, inaugurée en 1986, a été détruite en "l'espace d'une demi-heure", a témoigné auprès du Parisien Jean-Christophe Prat, l'entraîneur du BCM Gravelines-Dunkerque, qui s'est rendu sur les lieux.

L'origine de l'incendie encore inconnue

Le feu "a débuté au niveau de la piscine, puis s'est propagé dans les locaux de la cafétéria et de la salle de basket", a rapporté la préfecture du Nord, sans plus de précisions sur l'origine du sinistre. Le maire de Gravelines a de son côté évoqué la piste d'un "problème technique". Selon La Voix du Nord, la chaudière de la piscine était en phase de maintenance et le bassin venait d’être vidangé. Mais pour l'heure, les causes exactes de l'incendie restent inconnues. Une enquête a été ouverte, précise le quotidien régional.

Des habitants sous le choc

D'importantes volutes de fumée étaient visibles lundi dans l'après-midi et des analyses toxicologiques étaient toujours en cours, selon la préfecture. La mairie de Gravelines a appelé les habitants des alentours à garder leurs fenêtres fermées. Ce qui n'a pas empêché certains de se rendre sur place, lundi après-midi. "Je ressens toute notre enfance qui s'envole en fumée", a ainsi déploré une habitante au micro de BFM Grand Lille. "Je pense à tous ces gens qui y travaillaient, et qui n'auront plus de travail le jour de Noël." "C'est terrible, Sportica, ça fait partie de notre vie", réagit une autre gravelinoise auprès de La Voix du Nord.

L'incendie a également fait réagir au sein du gouvernement. "Solidarité dans cette épreuve avec le club, ses 80 salariés, ses bénévoles, ses équipes et la ville de Gravelines qui est si investie à leurs côtés", a écrit la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur X. "La communauté urbaine se tiendra aux côtés de la ville de Gravelines pour trouver ensemble des solutions efficaces à court et moyen termes", a de son côté assuré, sur sa page Facebook, le ministre du Logement Patrice Vergriete, qui préside la communauté urbaine de Dunkerque, à laquelle appartient Gravelines.

Le club de basket à la recherche d'une nouvelle salle

En raison des dégâts, la rencontre prévue jeudi entre le BCM Gravelines-Dunkerque et Paris a été reportée. Mais "il faudra trouver une solution" pour le reste de la saison, en championnat de France comme en coupe d'Europe, a prévenu le président du club, Christian Devos. "Il faudra quelque temps avant de retrouver Sportica ou même une salle prête à nous recevoir", estimait-il lundi.

"Il faut qu'on puisse s'entraîner dans une salle avec du parquet et il n'y en a pas à tous les coins de rue", s'inquiétait également Hervé Beddeleem lundi. Des clubs de handball et de basket aux alentours ont proposé de prêter leurs locaux en attendant de trouver une solution durable. Mardi, Patrice Vergriete, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, a annoncé que la salle Dewerdt, fief du club de handball de la ville, allait être équipée "pour accueillir le basket". Un arrangement qui durera "le temps qu'il faut", a assuré le ministre du Logement, par ailleurs ancien maire de Dunkerque.

Pour ce qui est de l'entraînement, il pourrait se dérouler dans la commune voisine de Loon-Plage, où évolue un club de Nationale 1, rapporte France 3 Hauts-de-France. "On s'est déjà entraîné avec eux, on s'entend bien", assure Hervé Beddeleem. Toutefois, "il nous faut une solution sur le long terme", ajoute-t-il, estimant le temps de la reconstruction à "deux ou trois ans". Dans l'immédiat, le club va aussi se tourner vers son équipementier : "Il faut qu'il nous retrouve des maillots et des shorts pour l'équipe, du matériel", énumère sur franceinfo Hervé Beddeleem. "Même les baskets des joueurs ont cramé", racontait-il au Parisien. Des experts doivent aussi se rendre sur place dans les jours pour mesurer l'ampleur des dégâts.

Une réunion "importante" pour décider de l'avenir du club

Cet incendie ne pose pas que des questions de logistique. Dix-septième et avant-dernier du championnat de France, le BCM Gravelines-Dunkerque est en difficulté sur le plan sportif. Son président, Christian Devos, affirme qu'une "réunion importante" se tiendra mardi "pour donner suite à l'orientation des activités du club et des activités de Sportica", avec le maire de Gravelines, Bertrand Ringot, et l'encadrement sportif de l'équipe. "Ça va être dur de se remettre d’un tel drame, mais on va se relever", se convainc le directeur exécutif du club, Hervé Beddeleem.