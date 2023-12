Incendie au centre sportif Sportica : "Ça fait énormément mal au cœur", réagit le président du BCM Gravelines-Dunkerque

"Lorsque l'on a passé une grande partie de sa vie et de sa jeunesse dans le Sportica, voir disparaître l'ensemble des secteurs actifs, ça fait énormèment mal au coeur", réagit Christian Devos, président du club BCM Gravelines-Dunkerque, lundi 25 décembre sur franceinfo après qu'un violent incendie a détruit le centre sportif Sportica de Gravelines où jouait le BCM.

Christian Devos se désole de voir "un outil de travail partir en fumée comme celui là, une cathédrale immense constituée depuis 1986 par des matériaux nobles". Une réunion doit avoit lieru mardi pour décider de "l'orientation des activités du club", indique le président du BCM.

Le "Sportica c'est la vie de beaucoup de Gravelinois"

La question qui se pose pour le club désormais, c'est "l'avenir des rencontres", explique Christian Devos. Dix-septième et avant-dernier d'Elite, Gravelines aurait dû recevoir Paris jeudi, actuel deuxième, la rencontre est annulée. "On attaquait la semaine prochaine la Coupe d'Europe, on recevait et il faudra trouver une solution", déplore Christian Devos. Selon lui, "il n'y a pas que la rencontre contre Paris" qui sera annulée, "il faudra quelques temps avant de retrouver Sportica ou même une salle prête à nous recevoir".

Christian Devos indique avoir échangé avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra lundi, ainsi qu'avec Patrice Vergriete le ministre délégué au Logement. "Les collectivités, la région et l'Etat par l'intemédiaire de la ministre des Sports sont prêts à nous aider", assure-t-il. Selon lui, une "réunion importante" se tiendra ce mardi "pour donner suite à l'orientation des activités du club, et des activités de Sportica", avec le maire de Gravelines, Bertrand Ringot. Le staff technique sera également présent précise Christian Devos : "On appellera la ligue nationale de basket pour connaître l'orientation que l'on prendra". Des experts doivent aussi se rendre sur place pour mesurer l'ampleur des dégâts.

Christian Devos pense aussi "à toutes les autres activités autour du club", car le "Sportica c'est la vie de beaucoup de Gravelinois, qui ont vécu de nombreuses années dans ces locaux". Il remercie "l'ensemble des clubs du littoral, solidaires, ainsi que les communes alentour".