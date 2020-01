Femme enceinte tuée par des chiens dans l'Aisne : une bénévole raconte avoir été mordue par le croisé lévrier du couple

Cette quadragénaire explique avoir été mordue, dans un refuge qui accueillait l'animal, par le chien d'Elisa Pilarski, cette femme enceinte retrouvée morte en novembre dans une forêt.

Un chien qui montre les crocs. Une bénévole du refuge de Beauvais (Oise), affirme au Parisien, samedi 25 janvier, avoir été mordue par Curtis, le croisé lévrier d'Elisa Pilarski. Cette femme, enceinte de six mois, a été retrouvée morte le 16 novembre 2019, dans la Forêt de Retz, près de Rébénacq (Aisne), où elle était partie promener Curtis. Selon l'autopsie, Elisa Pilarski a été tuée par plusieurs morsures de chien sur la partie supérieure du corps et à la tête, mais les circonstances exactes de sa mort ne sont toujours pas connues. Des tests ADN et des investigations sont toujours en cours.

Le 21 novembre 2019, cette bénévole, surnommée Marie par Le Parisien, car elle souhaite garder l'anonymat, amène Curtis chez le vétérinaire. Puis la situation dérape. "Il m'a sauté dessus au niveau de la poitrine. Je le repousse et c'est à ce moment qu'il m'attaque au niveau de la jambe et ne veut pas me lâcher, relate-t-elle au quotidien. La seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir hurlé et de m'être dit qu'il allait me tuer. La douleur était vraiment intense." Douze points de suture sont nécessaires pour recoudre sa blessure au mollet. Elle est arrêtée pendant deux mois avec la visite quotidienne d'une infirmière.

"Je n'ai pas pu poser le pied pendant 15 jours, conduire pendant un mois", raconte cette femme encore traumatisée. Elle ne comprend toujours pas ce qui a poussé le canidé à la mordre. Cette bénévole affirme qu'elle ne connaissait pas l'identité du chien avant cet incident. L'accueil du refuge a confirmé au Parisien que "personne n'était au courant".