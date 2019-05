Colis piégé de Lyon : le suspect a été déféré

La garde à vue du suspect dans l'affaire du colis piégé de Lyon (Rhône) a été levée. Il a avoué avoir fait allégeance au groupe Etat islamique. "Dans un communiqué, le procureur de la République a expliqué que l'exploitation de l'ordinateur du suspect a mis en évidence des recherches sur internet relevant un intérêt pour des thèses djihadistes", explique le journaliste Dominique Verdeilhan, en direct depuis le Palais de Justice de Paris.

Son frère et ses parents sont relâchés

La justice devra élucider quelques questions, comme la motivation exacte du suspect et sa cible. "Le jeune homme est inconnu des services de police. Il n'a jamais été condamné. Il va être mis en examen dans l'après-midi, probablement pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Il sera le seul à être poursuivi, puisque les gardes à vue de ses parents et de son frère ont été levées", précise Dominique Verdeilhan.

