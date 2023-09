Procès de Rédoine Faïd : cinq ans après son évasion, le prisonnier face aux juges

Le procès du braqueur récidiviste Rédoine Faïd et quelques-uns de ses proches a débuté, mardi 5 septembre. Cinq ans plus tôt, il s'était rendu coupable d'une spectaculaire tentative d'évasion.

Des gendarmes du GIGN, des voitures blindées, des motos et un hélicoptère ont été mobilisés pour le transfert de Rédoine Faïd, mardi 5 septembre. Le braqueur récidiviste va être jugé pour son évasion de prison en juillet 2018. À son arrivée au tribunal, il affichait un large sourire. À ses côtés, dans le box, se trouvent cinq membres de sa famille. Ils comptent parmi les onze personnes soupçonnées d'avoir aidé le fugitif.

Une évasion spectaculaire en 2018

"On parle d'un clan mafieux, on donne une image extrêmement péjorative de cette famille, une image un peu sicilienne. Ce n'est pas du tout le cas, et l'audience sera là pour arrêter d'alimenter les fantasmes", assure Me Marie Violleau, avocate de Rédoine Faïd. Il y a cinq ans, un hélicoptère s'était posé dans la cour de la prison de Réau (Seine-et-Marne). Un commando de quatre hommes, masqués et lourdement armés, avait atteint la cellule du détenu et l'avait libéré à l'aide d'une disqueuse.