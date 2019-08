Une adolescente franco-irlandaise de 15 ans portée disparue en Malaisie

Nora Quoirin se trouvait en vacances avec ses parents à Kuala Lumpur, en Malaisie. Quand ils se sont réveillés dimanche matin, elle n'était plus dans sa chambre d'hôtel.

Une jeune fille franco-irlandaise de 15 ans, originaire de Londres, a disparu dimanche 4 août au matin alors qu'elle était en vacances avec ses parents dans une station balnéaire de Kuala Lumpur en Malaisie, rapporte le Guardian (article en anglais). Lorsque ses parents sont venus la réveiller à 8 heures, Nora Quoirin n'était plus dans sa chambre et sa fenêtre était ouverte, indique le quotidien.



La Lucie Blackman Trust, une organisation caritative travaillant avec des ressortissants britanniques confrontés à des crises étrangères, a déclaré lundi dans un article publié sur Facebook que la police traitait cette affaire comme un cas d'enlèvement et de disparition. L'organisation souligne que la jeune fille présente des "difficultés d'apprentissage et de développement qui la rendent particulièrement vulnérable".

Bien que sa famille réside au Royaume-Uni depuis au moins vingt ans, elle aurait voyagé avec un passeport irlandais, indique la BBC (article en anglais). La tante de Nora a déclaré que ses parents étaient "bouleversés par sa disparition" et craignent pour sa sécurité.

Le quai d'Orsay "pleinement mobilisé"

"Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que l'ambassade et le consulat français à Kuala Lumpur sont immédiatement intervenus pour venir en aide à sa famille, qui était présente sur place" a indiqué le ministère des Affaires étrangères français dans un communiqué. "Nous demeurons pleinement mobilisés pour que tout soit mis en œuvre afin que notre compatriote soit retrouvée" est-il précisé.