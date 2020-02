Le plan Alerte enlèvement déclenché pour retrouver Vanille, un an, enlevée à Angers

Le principal suspect est sa mère, Nathalie, âgée de 40 ans.

La petite Vanille, âgée d'un an, aurait été enlevée à Angers vers 17h30 par sa mère, Nathalie Stéphan. "Le suspect est sa mère Nathalie Stéphan, âgée de 40 ans, vêtue d'une doudoune et d'un legging, et susceptible de se déplacer en transport en commun dans l'agglomération angevine" , indiquent les autorités. La petite fille est ainsi décrite par le parquet : "de type métisse, mesurant 1m, yeux noirs, cheveux couleur brun foncé, courts et frisés."

Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197, ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

L'alerte enlèvement est un dispositif d'exception qui repose sur plusieurs critères très précis. D'abord, il s'agit d'un enlèvement avéré, pas une fugue. Ensuite, la victime est obligatoirement mineure. Ensuite, sa vie mise en danger. Et enfin, des éléments concrets permettent la localisation. Si ces quatre conditions ne sont pas réunies, l'alerte enlèvement n'est pas déclenchée. ​