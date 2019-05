Marseille : une "alerte enlèvement" lancée après le rapt d'un enfant de 2 ans

L'enfant a été enlevé dans le quartier de la Canebière, dimanche vers 12h40.

Une procédure "Alerte enlèvement" a été lancée par les autorités, dimanche 5 mai, dans la soirée, après le rapt en milieu de journée d'un enfant de 2 ans et 4 mois, dans le quartier de la Canebière, à Marseille (Bouches-du-Rhône). "Le suspect est un homme de type européen mesurant 1m80, blanc de peau avec une barbe naissante, de corpulence très mince, âgé d'environ 35 ans", selon les autorités.

Le petit garçon s'appelle Osnachi. Il est noir, mesure 90 cm, a les yeux marrons et les cheveux crépus, rasés sur les côtés. Il est "habillé d'une chemise longue de couleur bleu clair à pois, d'un pantalon écru et de chaussures baskets noires et blanches, ainsi que d'un collier en argent", précise l'alerte.

Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez le 197 ou envoyez un mail à alerte.enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr.