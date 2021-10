Projets d'attentats d'un groupuscule d'ultradroite : Rémy Daillet, figure des milieux complotistes, a été extrait de sa cellule pour être placé en garde à vue

Rémy Daillet, figure des milieux complotistes de l'ultradroite, a été extrait de sa cellule mardi pour être placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des projets d'attentats du groupe "Honneur et nation", a appris franceinfo jeudi 21 octobre de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Parisien.

Il a été entendu par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Une femme d'une soixantaine d'années, qui s'est présentée comme étant l'ancienne secrétaire de Rémy Daillet, a également été placée en garde à vue. Selon une source proche de l'enquête, il peut être considéré comme la tête pensante de ce groupuscule et des projets d'attentat qu'il échafaudait.

Douze personnes de son entourage mises en examen

"L'opposant politique Rémy Daillet n'a strictement aucun lien ni avec le groupuscule 'Honneur et nation', ni avec les projets d'attentats que l'on prête à ses membres, qu'il ne connaît pas", a réagi Me Jean-Christophe Basson-Larbi, son avocat. "Le réflexe de l'autorité judiciaire de mêler le nom de Daillet à chaque fait-divers anti-système ou contestataire est le signe inquiétant de la volonté du pouvoir politique et des services français d'embastiller durablement le prisonnier politique Rémy Daillet-Wiedemann." D'après son conseil, Rémy Daillet appelait "au renversement pacifique et non au terrorisme et aux attentats".

Entre les mois de mai et octobre, 12 personnes gravitant dans l'entourage du complotiste ont été mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé des actions violentes, notamment contre des lieux communautaires, des loges maçonniques et le ministère de la Santé, mais aussi contre des antennes 5G et des centres de vaccination. Selon une source proche de l'enquête, le but de ces actions était de "renverser les institutions". Plusieurs de ces suspects font partie de l'entourage du groupuscule "Honneur et nation" mais n'y sont pas rattachés directement".

Mis en examen dans l'affaire Mia

Rémy Daillet est notamment soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de la fillette Mia. Il est mis en examen dans ce dossier pour "complicité d'enlèvement de mineur" et placé en détention provisoire. Cette petite fille de 8 ans avait été kidnappée le 13 avril par plusieurs hommes alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle dans un village des Vosges. Une alerte enlèvement avait été déclenchée. Elle avait permis dse retrouver l'enfant dans la commune de Sainte-Croix, en Suisse.