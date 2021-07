Côtes-d'Armor : ce que l'on sait de l'enlèvement du petit Dewi à Lannion

L'alerte enlèvement est toujours en cours. Depuis samedi 31 juillet au matin, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour retrouver Dewi, un jeune garçon âgé de 8 ans, enlevé par son père la veille à Lannion (Côtes-d'Armor). L'homme de 38 ans, qui n'a pas le droit de voir son fils seul, n'a pas encore été localisé malgré l'important dispositif de recherche mis en place. Franceinfo récapitule ce que l'on sait.

Deux appels à témoins diffusés

Les forces de l'ordre ont transmis deux appels à témoins pour tenter de retrouver Dewi, "atteint de surdité", précise le ministère de la Justice. Selon les autorités, l'enfant mesure 1,35 m, porte les "cheveux blonds mi-longs", est vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine. Un premier appel à témoins le montrait à l'âge de 4 ans. Une seconde photo, plus récente, a été communiquée dans la matinée.

Mise à jour pour l'Alerte Enlèvement en cours: nouvelle photo plus récente de l'enfant. Plus d'informations >> https://t.co/bqgBIkWNF4 pic.twitter.com/rnTPgFPItH — Ministère de la Justice (@justice_gouv) July 31, 2021

Les personnes qui localiseraient l'enfant ou le suspect sont invitées à appeler immédiatement le 197. Elles peuvent aussi passer par cette adresse mail : alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

Un enlèvement lors d'une visite autorisée

D'après les premiers éléments de l'enquête, le père de Dewi, qui ne pouvait le voir seul, bénéficiait d'un droit de visite surveillée pour voir son fils, placé en famille d'accueil depuis le 1er janvier 2021. C'est au terme d'une visite organisée vendredi matin à la Maison du département de Lannion que le père a enlevé son fils sans violence, en prenant la fuite à bord d'une voiture, a appris franceinfo de source policière. Les faits sont survenus vers 11h15. Le véhicule du père a été localisé, abandonné, dans le secteur de Lannion.

Le père connu des services de police

L'homme recherché dans cette affaire est un musicien âgé de 38 ans, déjà connu de la police pour des infractions concernant la garde de son enfant, mais aussi pour des vols, des menaces et des affaires impliquant des stupéfiants. D'après plusieurs journaux régionaux, dont Ouest-France, il est originaire de Betton, commune située dans les environs de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Au moment des faits, le père, qui mesure entre 1,65 m et 1,70 m et a des cheveux longs et bruns, était vêtu d'un pantalon clair, de couleur beige/grise, de baskets beiges/grises, ainsi que d'un bonnet. Après avoir abandonné son véhicule, il est susceptible de circuler à pied avec l'enfant.

Alerte Enlèvement en cours dans le 22. Plus d'informations >> https://t.co/bqgBIkWNF4 pic.twitter.com/EX6RstTabZ — Ministère de la Justice (@justice_gouv) July 31, 2021

Le secteur de recherche pour retrouver le petit Dewi a rapidement été élargi, permettant à la gendarmerie d'épauler la police nationale dans cette affaire. Un hélicoptère ainsi qu'une équipe cynophile de la gendarmerie sont mobilisés, a appris franceinfo. "Il y a entre 20 et 30 personnes qui sont engagées à différents niveaux" pour retrouver l'enfant, a indiqué la gendarmerie des Côtes-d'Armor à l'AFP. "Une vingtaine sont sur place mais il y a aussi d'autres patrouilles sur une zone plus large", a ajouté la même source.