Mamoudou Gassama, qui avait sauvé un enfant en escaladant un immeuble, a reçu son décret de naturalisation

Il lui a été remis à la prefecture de Seine-Saint-Denis, cinq mois et demi après son acte héroïque, et un peu plus d'un an après son arrivée en France.

Mamoudou Gassama arrivant à une rencontre avec le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 juin 2018 à Bamako. (MICHELE CATTANI / AFP)