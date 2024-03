Effondrement d'immeubles rue d'Aubagne à Marseille : le parquet demande un procès pour homicides et blessures involontaires

Plus de cinq ans après l'effondrement de deux immeubles, au 63 et 65 rue d'Aubagne à Marseille, le parquet demande un procès pour "homicides et blessures involontaires", à l'encontre d'un élu, d'un expert, d'un syndic et du bailleur social de la ville, selon le réquisitoire définitif que franceinfo a consulté. Il écarte l'infraction de "mise en danger de la vie d'autrui".

L'effondrement des deux immeubles en 2018 avait causé la mort de huit personnes.