Drôme : sept personnes en garde à vue dans un nouveau coup de filet à Valence, pour lutter contre les trafics de stupéfiants et les affrontements entre bandes

Sept personnes ont été placées en garde à vue, lundi 18 décembre, à Valence (Drôme) dans le cadre d'une opération coup de filet, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Cette nouvelle vague d'interpellations intervient dans le cadre des enquêtes menées pour lutter contre les trafics de stupéfiants et les tentatives de meurtre dans les quartiers et fait suite à une série de fusillades survenues à Valence au printemps dernier.

Lors de cette opération - menée par la police judiciaire et la BRI - des armes ont été saisies, un gilet pare-balle, des cachets d'ecstasy, un scooter volé, et environ 20 000 euros en argent liquide.

Le 25 septembre dernier, une opération de police avait permis l'interpellation de 11 personnes à Valence, soupçonnées de faire partie d’un groupe très actif dans le trafic de stupéfiants. Ce groupe, nommé "l'équipe de Fontbarlettes", est suspecté d’être impliqué dans plusieurs fusillades ces deux dernières années. Fin septembre, une source proche du dossier, jointe par franceinfo, affirmait que les personnes interpellées constituaient le "noyau dur" de "l'équipe de Fontbarlettes". Il s'agit d'un gang qui se livre depuis deux ans à une guerre sanglante avec l'équipe d'un autre quartier, celui du Plan.

Cette rivalité est à l'origine de plus d'une vingtaine d'homicides et de tentatives d'homicides depuis deux ans. Dans un premier temps, il s'agissait d'une guerre de territoire pour récupérer ou conquérir des points de deal, mais cette rivalité s'est transformée depuis quelques mois en "vendetta pure et dure", selon cette source.

En avril et en mai dernier, une série de fusillades avait éclaté dans la ville, dans un contexte de règlements de comptes entre bandes. Quatre personnes avaient été tuées et plusieurs avaient été blessées. Après le second homicide, le 12 mai, la préfecture avait annoncé une augmentation des effectifs de police à Valence, prévoyant notamment le déploiement sur le terrain d'une centaine de CRS ainsi que des renforts zonaux.